الصيام قبل إجراء فحص الدم.. هل هو آمن؟

يعد فحص الدم أمرًا مهمًا للتأكد من أن العناصر الحيوية الخاصة بك في مكانها الصحيح أو لتحديد ما إذا كان هناك أي تناقض، يمكن أن تؤثر الأطعمة أو المشروبات على مستوى الدم والقراءة؛ لذلك ينصح بعدم تناول أي شيء قبل إجراء فحص الدم.

ما هو فحص الدم؟



يقوم العديد من الأشخاص بإجراء فحوصات الدم، لكنهم غير مدركين للحالة حول سبب إجراء هذه الاختبارات.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فأن تحاليل الدم تستخدم لفحص الخلايا والمواد الكيميائية والبروتينات والمواد الأخرى الموجودة في الدم، كما أنه يساعد على فهم كيفية عمل الدم ونوع الاختبارات المعملية الشائعة لتحديد ما يلي:

يساعد في تشخيص الأمراض والحالات

يتم استخدامه لمراقبة الحالات المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

من أجل معرفة العلاج لمرض يعمل أم لا.

استمر في التحقق مما إذا كانت جميع الأعضاء تعمل بشكل جيد

يساعد في تشخيص اضطرابات النزيف والتجلط.

يساعد على تحديد ما إذا كان هناك أي مشكلة في وظائف المناعة في الجسم

كيف تستعد لفحص الدم؟



لن تتطلب منك جميع اختبارات الدم الصيام مسبقًا، لكن في معظم الحالات التي يقوم فيها الأشخاص بإجراء فحص الدم، يوصيك الطبيب بعدم تناول أي شيء أو شرب أي مشروبات.

يمكنك تناول الماء فقط قبل الذهاب للاختبار، الصيام قبل اختبارات دم معينة مهم للتأكد من دقة الاختباراتـ الصيام مطلوب فقط حتى بضع ساعات قبل إجراء الاختبار.

في معظم الحالات، ينصحك الطبيب بعدم تناول أي شيء لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل فحص الدم، فقد تسبب الفيتامينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات والبروتينات الموجودة في الأطعمة والمشروبات قراءات خاطئة ومتلاعب بها.

تحاليل الدم بدون صيام



فيما يلي قائمة بفحوصات الدم التي يمكنك إجراؤها بدون صيام:

اختبار جلوكوز الدم

اختبار وظيفة الكبد

اختبار الكوليسترول

اختبر مستويات الدهون الثلاثية

اختبار مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة

لوحة وظيفية كلوية

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية

اختبار مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة

كم من الوقت يجب أن تصوم قبل فحص الدم؟



يعتمد مقدار الوقت الذي يتطلبه الصيام على الاختبار، بالنسبة لمعظم الاختبارات، لن تتمكن من استهلاك أي شيء سوى الماء لمدة 8 ساعات قبل الاختبار.

ومع ذلك، في بعض الاختبارات يمكن أن تصل فترة الصيام هذه إلى 12 ساعة. يمكنك الحصول على الماء العادي فقط، دون إضافة أي شيء إضافي إليه.