برهوم: موقف حماس من التطبيع واضح وموحد

غزة- الرأي:

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، "إن موقف حماس من التطبيع واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها".

وأضاف برهوم "إن ما نشرته الصحيفة، هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".

وشدد على أن موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان من تركيا أو من غيرها".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت تقريرا زعم "وجود تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال".







المصدر : شهاب.





