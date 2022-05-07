وكالة الرأي الفلسطينية حنيني: هدم المنازل لن يُفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المصادقة على الاستيطان بالضفة تصعيدٌ خطير وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة:جمع وترحيل 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال العيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم بركس للدواجن شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتنفيذ امتحان التدريب العملي لشهادة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مسن في الخليل ويصيبونه بكسر ورضوض وكالة الرأي الفلسطينية "كشف جديد".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية "إلعاد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب سلفيت لليوم الثالث
أخبار » الأخبار الفلسطينية

برهوم: موقف حماس من التطبيع واضح وموحد

07 آيار / مايو 2022 05:26

غزة- الرأي:

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، "إن موقف حماس من التطبيع واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها".

وأضاف برهوم "إن ما نشرته الصحيفة، هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".

وشدد على أن موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان من تركيا أو من غيرها".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت تقريرا زعم "وجود تباين بين أعضاء المكتب السياسي لحماس بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال".



 المصدر : شهاب.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟