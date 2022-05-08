وكالة الرأي الفلسطينية كبسولة سبيس إكس تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض وكالة الرأي الفلسطينية شريحة دماغ منافسة لتقنية إيلون ماسك تجرى تجارب بشرية وكالة الرأي الفلسطينية أنتل تغير وحدات المعالجة المركزية Meteor Lake للتنافس مع آبل وكالة الرأي الفلسطينية 5 فوائد صحية في الحمص يجب معرفتها وكالة الرأي الفلسطينية أعراض الاضطرابات الهضمية.. آلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر وكالة الرأي الفلسطينية ثمرة الأفوكادو بتعمل المعجزات.. تقلل من خطر السمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود وكالة الرأي الفلسطينية "شمس ": 11 منشأة استهدفها الاحتلال في شهر نيسان وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة جماهيرية بخان يونس دعمًا للسنوار
أخبار » عجائب وطرائف

علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود

08 آيار / مايو 2022 08:33

علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود
علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود

اكتشف علماء صينيون أن التربة على القمر لديها قدرة كامنة على توليد الأوكسجين والوقود من ثاني أوكسيد الكربون.

وحسب دراسة نشرت مقتطفات منها وكالة شينخوا فقد أظهر الباحثون من جامعة نانجينغ أن عينات تربة القمر التي جلبها مسبار ” تشانغأ 5″ إلى الأرض تحتوي على مركبات نشطة تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين ووقود ما أثار آمالا بإمكانية تصميم نظام يستغل تربة القمر وأشعة الشمس وهما إثنان من الموارد الأكثر وفرة على القمر.

وأوضحت الدراسة أنه وبعد القيام بتحليل التربة القمرية على متن مسبار ” تشانغأه 5″ كشف الفريق أن العينات تحتوي على مواد غنية بالحديد والتيتانيوم حيث تستطيع أن تلعب كعامل محفز لإنتاج الأوكسجين باستخدام ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟