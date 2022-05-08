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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

08 آيار / مايو 2022 09:35

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت عشرات المواطنين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى مجموعة من الشبان والشابات والسيدات من دخول المسجد، بهدف منعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين.

وردا على هذه الاجراءات الاحتلالية، انطلقت دعوات مقدسية تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

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