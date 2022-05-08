النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2252) الأحد 8/5/2022
أخبار فلسطينية
فلسطين ترحب بموقف واشنطن بشأن الاستيطان وتعتبره غير كاف
«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار
"حماس" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري
برهوم: موقف قيادات حماس موحد برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال
السلطة الفلسطينية تطالب بضغط أمريكي جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان
أخبار إسرائيلية
إجراءات أمنية حول مقر السفارة الإسرائيلية لدى الهند إثر تحذيرات من هجوم محتمل
كاتب إسرائيلي يعترف: اغتيال السنوار لن يحل المشكلة لهذه الأسباب
غانتس عن اغتيال السنوار: قرارتنا تتخذ في الغرف المغلقة
اخبار دولية
اجتماع للجنة تنسيق مساعدات المانحين في بروكسل الثلاثاء
أخبار عربية
قطر تحذر من خطط إسرائيلية للمصادقة على 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الجامعة العربية تحذر من تداعيات بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
مصر: سياسة الاستيطان والتهجير تؤدي لزيادة التوتر
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس: بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة “جريمة تطهير عرقي”
فلسطين ترحب بموقف واشنطن بشأن الاستيطان وتعتبره غير كاف
إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة
الشرق الأوسط
«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار
إسرائيل تطارد منفذي عملية «إلعاد» في مبانٍ وأحراش قريبة
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية ناعية شهداء القوات المسلحة: واثقون في قدرة مصر على مواجهة الإرهاب
الشروق المصرية
كتائب القسام تحذر إسرائيل من استهداف قادة المقاومة: سنحدث زلزالا في المنطقة
الاحتلال يفجر منزل فلسطيني بتهمة ضلوعه في عملية قتل بمستوطنة حومش
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل العقاب الجماعي بهدف الانتقام من الأسرى وعائلاتهم
الغد الأردنية
الاحتلال.. تخبط وإرباك والتصعيد العسكري الخيار غير المجدي
حماس تحذر الاحتلال من المساس بقائد الحركة في غزة
فلسطين: نرحب بموقف واشنطن من الاستيطان لكنه غير كاف
الشرق القطرية
فيديو| مجمع تجاري في قطر يتضامن مع المسجد الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص أبو سنينة: على من أصدر قرار فصلي من "فتح" مراجعة شرعيته المفقودة
بالفيديو والصور مسيرة حاشدة بخان يونس رفضا لتهديدات الاحتلال اغتيال السنوار
جيش الاحتلال يعلن نيته هدم منزليْ عائلتيْ منفذيْ عملية "أريئيل"
فصائل المقاومة: التهديدات باغتيال القادة سيفتح للاحتلال باباً من جهنم
"حرية" تدين قرار الاحتلال هدم 12 قرية جنوبي الخليل
القدس المحلية
مصادر لـ "القدس": الاتصالات من الوسطاء لا تتوقف ومحاولات منع التصعيد ناجحة نسبيًا
الاحتلال يقطع الكهرباء عن مناطق بالقدس وبيت لحم
تأجيل زيارة سجن "نفحة" ليوم غد
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالقدس
الحياة الجديدة
الرئاسة تدين الهجوم "الإرهابي" شرق قناة السويس
نادي الأسير: المعتقل ماهر القواسمة يواجه وضعا صحيا صعبا والاحتلال يتمعن في اهماله
الاحتلال يعتقل مواطنا من عينابوس
"التربية" تعقد امتحان الثانوية العامة العملي للفروع المهنية في كافة مديرياتها
الشرطة تدعو إلى عدم التعاطي مع الإشاعات خاصة في قضية المتوفاة في بيت لحم
كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً
جريدة الأيام
تفجير منزل الأسير جرادات في السيلة الحارثية وسط مواجهات
القسام" تحذر إسرائيل من المساس بالسنوار أو قادة المقاومة
اجتماع للجنة تنسيق مساعدات المانحين في بروكسل الثلاثاء على وقع الأزمة...
رد أميركي خجول على إعلان إسرائيل عزمها إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
قوات الأمن الإسرائيلية تواصل حملة البحث المكثف عن منفذَي عملية إلعاد
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة
مستوطنون يقتلعون ويكسرون أشجار زيتون في كفر الديك
الاحتلال يمدد إغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة حتى الاثنين
إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
مصدر لـ"الميادين": المقاومة تهدد بعودة العمليات التفجيرية حال عودة الاغتيالات
إدانة مصرية لاعتزام الاحتلال هدم قرىً بالخليل
حماس: الاستيطان والتهجير بالضفة سيقابل بمزيد من الصمود
وكالة الرأي الفلسطينية
محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شرق الخليل
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
المعتقل ماهر القواسمة يواجه وضعًا صحيًا صعبًا
"شمس ": 11 منشأة استهدفها الاحتلال في شهر نيسان
بلدية غزة:جمع وترحيل 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال العيد
التعليم تشرع بتنفيذ امتحان التدريب العملي لشهادة الثانوية العامة
فلسطين اليوم
بعد مداهمته لمنزل فارغ ..الاحتلال يفشل مجدداً في العثور على منفذي عملية "إلعاد"
الصليب الأحمر: إلغاء الزيارات المقررة اليوم الأحد لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال
الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ"67" على التوالي
لليوم الـ "128".. الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
أُصيب بمرض نادر يسبب تآكل في خلايا الجلد.. المعتقل ماهر القواسمة في خطر
سما نيوز
كيف دخل السنوار بيوت جميع الإسرائيليين؟
ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟
شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار
فصائل المقاومة: التهديدات باغتيال السنوار ستفتح علي الاحتلال باباً من أبواب جهنم
نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"
يديعوت: هذا ما أوصى به الجيش الاسرائيلي بشأن قرار اغتيال السنوار
الاحتلال يفشل مجدّدًا في العثور على منفذي "إلعاد"
مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد
الجهاد: اذا أقدم الاحتلال على اغتيال السنوار ستكون صواريخ السرايا قبل صواريخ القسام
الاحتلال يقرر تمديد فرض الإغلاق على الضفة وغزة حتى الاثنين
مستوطنون يقتلعون ويكسرون أشجار زيتون في كفر الديك
الصليب الأحمر: تأجيل زيارة سجن "نفحة" ليوم غد
الفصائل الفلسطينية تدين الهجوم الارهابي في شرق قناة السويس
عرب 48
اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالقدس والخليل
الأسير ماهر القواسمة يواجه وضعا صحيا صعبا
مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد
وفا
مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني ...
نادي الأسير: المعتقل ماهر القواسمة يواجه وضعا ...
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من المزرعة الغرب
حدث في مثل هذا اليوم
ý 8 أيار (مايو)
ý 1994م انتشار ستين مراقبا دوليا في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. تم تقسيم المدينة بحيث خضعت البلدة القديمة فيها مع الحرم الإبراهيمي الشريف لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وباقي المدينة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق وقع عام 1996.
ý 1979م مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في فاس يعلن رفضه معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
ý 1972م فلسطينيون يخطفون طائرة تابعة لخطوط "سابينا" البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل أبيب، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وفيها استولت مجموعة وليم نصار المكونة من 4 فدائيين (رجلين وفتاتين) من منطقة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح على طائرة بوينج (707) تابعة لشركة سافينا البلجيكية وقد أسفرت العملية عن استشهاد الفدائيين وأسر الفتاتين بعد إصابة إحداهما بجراح وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد، واعترفت (إسرائيل) بجرح 3 من جنودها بالإضافة إلى جرح بعض الركاب.
ý 1951م وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية- الإسرائيلية.
ý