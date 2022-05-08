غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2252) الأحد 8/5/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين ترحب بموقف واشنطن بشأن الاستيطان وتعتبره غير كاف

«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار

السلطة الفلسطينية تطالب بضغط أمريكي جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان

أخبار إسرائيلية

إجراءات أمنية حول مقر السفارة الإسرائيلية لدى الهند إثر تحذيرات من هجوم محتمل

أسبوع دراماتيكي في "إسرائيل"

غانتس عن اغتيال السنوار: قرارتنا تتخذ في الغرف المغلقة

اخبار دولية

أخبار عربية

قطر تحذر من خطط إسرائيلية للمصادقة على 4000 وحدة استيطانية جديدة ب الضفة الغربية

الجامعة العربية تحذر من تداعيات بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حماس: بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة “جريمة تطهير عرقي”

فلسطين ترحب بموقف واشنطن بشأن الاستيطان وتعتبره غير كاف

إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة

الشرق الأوسط

«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار

إسرائيل تطارد منفذي عملية «إلعاد» في مبانٍ وأحراش قريبة

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية ناعية شهداء القوات المسلحة: واثقون في قدرة مصر على مواجهة الإرهاب

الشروق المصرية

كتائب القسام تحذر إسرائيل من استهداف قادة المقاومة: سنحدث زلزالا في المنطقة

الاحتلال يفجر منزل فلسطيني بتهمة ضلوعه في عملية قتل بمستوطنة حومش

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل العقاب الجماعي بهدف الانتقام من الأسرى وعائلاتهم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

تأجيل زيارة سجن "نفحة" ليوم غد

اعتقال 7 مواطنين بالضفة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالقدس

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

تفجير منزل الأسير جرادات في السيلة الحارثية وسط مواجهات

القسام" تحذر إسرائيل من المساس بالسنوار أو قادة المقاومة

اجتماع للجنة تنسيق مساعدات المانحين في بروكسل الثلاثاء على وقع الأزمة...

رد أميركي خجول على إعلان إسرائيل عزمها إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

قوات الأمن الإسرائيلية تواصل حملة البحث المكثف عن منفذَي عملية إلعاد

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة بلدية :جمع وترحيل 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال العيد

فلسطين اليوم

سما نيوز

كيف دخل السنوار بيوت جميع الإسرائيليين؟

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

فصائل المقاومة: التهديدات باغتيال السنوار ستفتح علي الاحتلال باباً من أبواب جهنم

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

يديعوت: هذا ما أوصى به الجيش الاسرائيلي بشأن قرار اغتيال السنوار

الاحتلال يفشل مجدّدًا في العثور على منفذي "إلعاد"

عرب 48

اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالقدس والخليل

الأسير ماهر القواسمة يواجه وضعا صحيا صعبا

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

وفا

مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني ...

نادي الأسير: المعتقل ماهر القواسمة يواجه وضعا ...

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من المزرعة الغرب

حدث في مثل هذا اليوم

ý 8 أيار (مايو)

ý 1994م انتشار ستين مراقبا دوليا في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. تم تقسيم المدينة بحيث خضعت البلدة القديمة فيها مع الحرم الإبراهيمي الشريف لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وباقي المدينة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق وقع عام 1996.

ý 1979م مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في فاس يعلن رفضه معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

ý 1972م فلسطينيون يخطفون طائرة تابعة لخطوط "سابينا" البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل أبيب، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وفيها استولت مجموعة وليم نصار المكونة من 4 فدائيين (رجلين وفتاتين) من منطقة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح على طائرة بوينج (707) تابعة لشركة سافينا البلجيكية وقد أسفرت العملية عن استشهاد الفدائيين وأسر الفتاتين بعد إصابة إحداهما بجراح وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد، واعترفت (إسرائيل) بجرح 3 من جنودها بالإضافة إلى جرح بعض الركاب.

ý 1951م وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية- الإسرائيلية.

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