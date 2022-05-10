قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران

قبة السلطانية تقع في محافظة زنجان شمال غربي ايران هي أكبر قبة من الطوب في العالم وهي مشهورة لهذا السبب.

لكن جمالها لا يقتصر على ذلك. أول قبة من الطوب في العالم ، وثالث أكبر قبة في العالم ، وأكبر قبة في إيران (من بين جميع هذه القباب والعديد من المباني الدينية) ، أول قبة ذات جلد مزدوج في العالم لا يمكن العثور عليها أقدم (مع 60 سم من المساحة الفارغة بين جدارين أو قبتين ، و 25 مترًا قطر القبة) ، تصميم فريد تمامًا ولا مثيل له … ليست سوى بعض من التأثيرات الاستثنائية لهذا النصب.

غطى الفنانون القدماء اللون الفيروزي للبلاط المطلي يدويًا على تمثال قبة سلطانية ضخمة و لذلك في طريق زنجان-طهران ، يضيء لونه الأزرق السماوي في مساحة شاسعة من التربة الحمراء للصحراء ، مثل الجوهرة الفيروزية الأصلية ، ويجذب الجمال ؛ وعندما تخطو داخل المبنى ، فإنك تواجه لوحات يمكن ، بعد سبعمائة سنة ، النظر إليها لساعات ، في دهشة من الجهود الرائعة للمهندسين المعماريين وثلاثة آلاف عامل قاموا ببناء المبنى في عشر سنوات.

تم تسجيل هذا المبنى في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، وبطبيعة الحال ، مع جلالة وجمال قبة سلطانية ، فهي منظمة تابعة لليونسكو يجب أن تفخر بوجود مثل هذا التراث في قائمتها، مفاجأة زيارة هذه القبة هي فرصة لا يمكن أن يهتم بها المهتمون بالتراث الثقافي لبلدنا. إذا كنت ترغب في التعرف على المعالم التاريخية في محافظة زنجان.