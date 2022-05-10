وكالة الرأي الفلسطينية الدوحة.. اليوم اختتام جولة النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية ماني “المنزعج” من صلاح ينقلب على ليفربول! وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تركيا.. ذئاب تجتاح حظيرة خراف وترتكب مجزرة (صورة) وكالة الرأي الفلسطينية الفيفا يرفض الاستئناف ويقرر إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين الملغاة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم محررين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران
أخبار » عجائب وطرائف

قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران

10 آيار / مايو 2022 08:19

قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران
قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران

قبة السلطانية تقع في محافظة زنجان شمال غربي ايران هي أكبر قبة من الطوب في العالم وهي مشهورة لهذا السبب.

لكن جمالها لا يقتصر على ذلك. أول قبة من الطوب في العالم ، وثالث أكبر قبة في العالم ، وأكبر قبة في إيران (من بين جميع هذه القباب والعديد من المباني الدينية) ، أول قبة ذات جلد مزدوج في العالم لا يمكن العثور عليها أقدم (مع 60 سم من المساحة الفارغة بين جدارين أو قبتين ، و 25 مترًا قطر القبة) ، تصميم فريد تمامًا ولا مثيل له … ليست سوى بعض من التأثيرات الاستثنائية لهذا النصب.

غطى الفنانون القدماء اللون الفيروزي للبلاط المطلي يدويًا على تمثال قبة سلطانية ضخمة و لذلك في طريق زنجان-طهران ، يضيء لونه الأزرق السماوي في مساحة شاسعة من التربة الحمراء للصحراء ، مثل الجوهرة الفيروزية الأصلية ، ويجذب الجمال ؛ وعندما تخطو داخل المبنى ، فإنك تواجه لوحات يمكن ، بعد سبعمائة سنة ، النظر إليها لساعات ، في دهشة من الجهود الرائعة للمهندسين المعماريين وثلاثة آلاف عامل قاموا ببناء المبنى في عشر سنوات.

تم تسجيل هذا المبنى في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، وبطبيعة الحال ، مع جلالة وجمال قبة سلطانية ، فهي منظمة تابعة لليونسكو يجب أن تفخر بوجود مثل هذا التراث في قائمتها، مفاجأة زيارة هذه القبة هي فرصة لا يمكن أن يهتم بها المهتمون بالتراث الثقافي لبلدنا. إذا كنت ترغب في التعرف على المعالم التاريخية في محافظة زنجان.

165206463809251800 قبة السلطانية أكبر قبة تاريخية في إيران 165206460881036100 165206448350588500
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟