النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2256) 12 ايار 2022
أخبار فلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة منددة باغتيال الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة في القدس
- معهد الطب العدلي: إصابة أبو عاقلة “قاتلة بشكل مباشر” وأدت إلى تهتك كامل بالدماغ وعظام الجمجمة
- مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة
- رفض فلسطيني لتسليم الاحتلال الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة
- إدانات واسعة ودعوات للتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
- سفير فلسطين بمصر: استشهاد شرين أبو عاقلة جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها إسرائيل
- خطيب المسجد الأقصى: شيرين أبو عاقلة تعرضت لاغتيال متعمد.. والعالم يكيل بـ10 مكاييل
- تقرير 48 شهيدًا فلسطينًيا بنيران الاحتلال ارتقوا دفاعًا عن الحقيقة
- استشهاد شيرين أبو عاقلة: أدلة تدخِل إسرائيل إلى أزمة دولية
- تحقيق للجزيرة يُفند الرواية "الإسرائيلية" بشأن اغتيال أبو عاقلة بنيران فلسطينية
- 132 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
- الحية: شعبنا مصمم على إنهاء الاحتلال ودحره عن أرضنا
-
أخبار إسرائيلي
- هآرتس: وحدة “دوفدوفان” أطلقت عشرات الطلقات باتجاه شيرين أبو عاقلة
- معهد الطب العدلي: إصابة أبو عاقلة “قاتلة بشكل مباشر” وأدت إلى تهتك كامل بالدماغ وعظام الجمجمة
- المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن
- تل أبيب تستعدّ ليوم رحيل «أبو مازن»
- منظمة إسرائيلية تكشف زيف الفيديو الذي نشرته قوات الاحتلال عن اغتيال شيرين أبو عاقلة
- إسرائيل تتخبط وتتراجع عن اتهام فلسطينيين باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق بشأن "بيغاسوس"
- »تحقيق الاحتلال الأوليّ: أبو عاقلة استشهدت برصاص بندقية من طراز (M-16)
اخبار دولية
- العفو الدولية” تطالب إسرائيل بإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين
- المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بـ”تحقيق دولي مستقل” في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
- وقفة احتجاجية بباريس تنديداً بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
- اغتيال 79 صحفيا بمناطق النزاع في العالم خلال عام
- مسئولون أمميون يدعون إلى إجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
- الخارجية الأمريكية: موت شيرين أبو عاقلة إهانة لحرية الإعلام في كل مكان
- جارديان تصف شيرين أبو عاقلة بـ صوت الأحداث في فلسطين
-
اخبار عربية
- سوريون يستذكرون رسالة وجهتها أبو عاقلة لهم في العام 2016… والمعارضة والنظام يدينان الجريمة
- “العفو الدولية” تطالب إسرائيل بإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين.
- ورقة أردنية حول القدس في لقاء عبد الله الثاني بالإدارة الأميركية
- اتحاد الإعلام الرياضي يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة
- سوريا: عدوان إسرائيليّ على ريف القنيطرة الشمالي
- تونس تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
- الهلال الأحمر القطري يستنكر اغتيال الإعلامية شيرين ابو عاقلة
- اتحاد الأدباء والكتاب العرب يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
- تحقيق للجزيرة يُفند الرواية "الإسرائيلية" بشأن اغتيال أبو عاقلة بنيران فلسطينية
- البحرين تدين جريمة قتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد مراسلة “الجزيرة” في فلسطين شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال- (فيديوهات)
- هآرتس: وحدة “دوفدوفان” أطلقت عشرات الطلقات باتجاه شيرين أبو عاقلة
- معهد الطب العدلي: إصابة أبو عاقلة “قاتلة بشكل مباشر” وأدت إلى تهتك كامل بالدماغ وعظام الجمجمة
- الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ويخطر بهدم 19 منشأة
- المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بـ”تحقيق دولي مستقل” في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
- سوريون يستذكرون رسالة وجهتها أبو عاقلة لهم في العام 2016… والمعارضة والنظام يدينان الجريمة
- “العفو الدولية” تطالب إسرائيل بإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين
- وقفة احتجاجية بباريس تنديداً بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
-
الشرق الأوسط
- مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة
- ورقة أردنية حول القدس في لقاء عبد الله الثاني بالإدارة الأميركية
- المخابرات الإسرائيلية تضع خطتين لمواجهة الوضع بعد غياب أبو مازن
الاخبار اللبنانية
- تل أبيب تستعدّ ليوم رحيل «أبو مازن»
- سوريا: عدوان إسرائيليّ على ريف القنيطرة الشمالي
- استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص العدو الإسرائيلي
- اتحاد الإعلام الرياضي يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال
الاهرام المصرية
- تونس تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
- مسئولون أمميون يدعون إلى إجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
الغد الأردنية
- رفض فلسطيني لتسليم الاحتلال الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة
- اغتيال 79 صحفيا بمناطق النزاع في العالم خلال عام
- صواريخ إسرائيلية تستهدف القنيطرة في سورية
- استشهاد أبو عاقلة.. يفتح ملف 7 آلاف…
- رابعة الزيات وأحلام ومعتصم النهار ينعون شيرين…
- عساف ينعى أبو عاقلة: طريقنا إلى الحرية…
الشرق القطرية
- منظمة إسرائيلية تكشف زيف الفيديو الذي نشرته قوات الاحتلال عن اغتيال شيرين أبو عاقلة
- شاهد آخر صورة وفيديو لشيرين أبو عاقلة و هذه أولى نتائج تشريح جثمانها
- اغتالت 55 صحفيا منذ عام 2000.. إسرائيل عدو الحقيقة
- إسرائيل تتخبط وتتراجع عن اتهام فلسطينيين باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة
- الهلال الأحمر القطري يستنكر اغتيال الإعلامية شيرين ابو عاقلة
- الخارجية الأمريكية: موت شيرين أبو عاقلة إهانة لحرية الإعلام في كل مكان
- استشهاد شيرين أبو عاقلة .. دليل جديد على إجرام الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين والاعلاميين
- شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة
الشروق المصرية
- سفير فلسطين بمصر: استشهاد شرين أبو عاقلة جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها إسرائيل
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة منددة باغتيال الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة في القدس
- مسئولون أمميون يدعون إلى إجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة-
- تونس تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
- إدانات واسعة ودعوات للتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
- المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال شيرين أبو عاقلة
- اتحاد الأدباء والكتاب العرب يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
- خطيب المسجد الأقصى: شيرين أبو عاقلة تعرضت لاغتيال متعمد.. والعالم يكيل بـ10 مكاييل
- جارديان تصف شيرين أبو عاقلة بـ صوت الأحداث في فلسطين
- اغتيال شرين أبو عاقلة.. المفوضية الإفريقية تدعو لتحقيق مستقل لكشف ملابسات الجريمة
- مقتل شيرين أبو عاقلة.. جيش الاحتلال يتراجع: شكلنا فريق تحقيق ولا نستبعد أي فرضية
-
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير شيرين أبو عاقلة.. "أيقونة الصحافة" شاهدةٌ وشهيدة
- تقرير 48 شهيدًا فلسطينًيا بنيران الاحتلال ارتقوا دفاعًا عن الحقيقة
- تقرير إعلاميون عرب ينعون زميلتهم "أبو عاقلة" ويطالبون بمحاسبة قتلتها
- الحية: شعبنا مصمم على إنهاء الاحتلال ودحره عن أرضنا
- قمع واعتقالات بمسيرة منددة باغتيال الصحفية أبو عاقلة في القدس
- قاسم: اغتيال الاحتلال لـ"أبو عاقلة" هو للتعتيم على جرائمه وكتم ما يفضح انتهاكاته
- العاروري: الاحتلال سيشهد هزيمة حقيقية وانكسارا يحسم مستقبله
صحيفة القدس
- الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد الزميلة أبو عاقلة
- الجزيرة تنشر تحقيقًا يدحض رواية الاحتلال حول اغتيال الزميلة أبو عاقلة
- اغتيال الزميلة أبو عاقلة في ذكرى النكبة انتقام احتلالي مقصود بحق الصحفيين
- تحقيق إسرائيلي يكشف بعض التفاصيل عن جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة
- الزميلة شيرين أبو عاقلة في سطور
صحيفة الأيام
- هكذا اغتال جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة: رصاصة قناص في الرأس قتلتها بمخيم...
- »تحقيق الاحتلال الأوليّ: أبو عاقلة استشهدت برصاص بندقية من طراز (M-16)
- »"بتسيلم" يكذّب ادعاءات بينيت حول قتل أبو عاقلة
- »الرجوب لـ"الأيام": لا بدّ من تحقيق دولي مستقل
- »إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لمسيرة قرب منزل الشهيدة في بيت حنينا
- »إعدام طالب أمام مدرسته في البيرة وجرافات الاحتلال تواصل عمليات الهدم
- »جماهير خان يونس تشيّع جثمان الشهيد محمود عرام
الحياة الجديدة
- من فلسطين "كانت معكم شيرين أبو عاقلة"
- البحرين تدين جريمة قتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة
- مؤسسات إعلامية عالمية تتهم "إسرائيل" بالقتل العمد للصحفية أبو عاقلة
- منظمات فلسطينية أميركية تطالب بمحاكمة قتلة الصحفية أبو عاقلة
-
وكالة الراي
- تقرير اغتيال عين الحقيقة..سجل طويل من استهدافات الصحفيين
- مؤسسات إعلامية عالمية تتهم "إسرائيل" بالقتل العمد للصحفية أبو عاقلة
- جيش الاحتلال ينشر تحقيقه حول استشهاد الصحفية أبو عاقلة
- الاحتلال يعتقل شابين من جنين
- إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيسوية
- 132 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
- الحية: شعبنا مصمم على إنهاء الاحتلال ودحره عن أرضنا
- "الإعلام الحكومي" يقدم واجب العزاء باستشهاد أبو عاقلة
- الداخلية تنشر كشفًا جديدًا للسفر عبر معبر رفح
وكالة صفا
"لا سيادةإسرائيلية على مقدسات المدينة"
- عمّان: أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بمقدسات القدس لعبٌ بالنار
- مؤسسات إعلامية عالمية تتهم "إسرائيل" بالقتل العمد للصحفية أبو عاقلة
- بالصور عام على اغتيال قادة بالقسام في "سيف القدس"
- الحية: أي حماقة من الاحتلال ستؤدي إلى حرب تنتهي بزواله
وكالة سما
- فيديو: اطفال القدس لقناة عبرية : "انتم تخافون من غزة ولا تجرؤون على مواجهتها وأبو عبيدة مخوفكم "
- "الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة
- بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة
- فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم
- هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة
- جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة
-
·
فلسطين اليوم
- ارتقت برصاص الاحتلال..فلسطين تستعد لتشييع جثمان الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من رام الله
- تحقيق للجزيرة يُفند الرواية "الإسرائيلية" بشأن اغتيال أبو عاقلة بنيران فلسطينية
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية
- خلال تحقيق للجيش ..هآرتس: وحدة "دوفدوفان" أطلقت الرصاص نحو موقع شيرين
- الشيخ عزام: الاحتلال يحاول التعتيم على جرائمه بقتل الصحفيين
-
عرب 48
- السلطة الفلسطينية رفضت طلبا إسرائيليا لتحقيق مشترك باغتيال أبو عاقلة
- 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا عقب استشهاد شيرين أبو عاقلة
- إصابة برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
- استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين
- تحقيق الاحتلال الأوليّ: أبو عاقلة كانت تبعد 100 متر عن عناصر الاحتلال
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق بشأن "بيغاسوس"
- استشهاد شيرين أبو عاقلة: أدلة تدخِل إسرائيل إلى أزمة دولية
- القائمة الموحدة تعلن بقاءها في الحكومة الإسرائيلية
- صحيفة إسرائيلية: عزمي بشارة يسعى لمنع حضور إسرائيليين لمونديال قطر
-
وكالة وفا