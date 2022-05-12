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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2256) 12 ايار 2022

12 آيار / مايو 2022 10:33

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2256) 12 ايار 2022

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