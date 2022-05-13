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سون على بعد هدف واحد من محمد صلاح

13 آيار / مايو 2022 09:43

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حافظ النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على صدارته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدفا، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية النسخة الحالية من المسابقة 2021 - 2022. 

وجاء النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون لاعب توتنهام فى وصافة قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا، بعد تسجيله هدفا فى مرمى فريق أرسنال، فى اللقاء المؤجل من الجولة رقم 22 من البريميرليج. 

ويحتل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 18 هدفا، ثم ثنائي ليفربول السنغالى ساديو مانى والبرتغالى دييجو جوتا، كيفن دى بروين نجم مانشستر سيتي وهارى كين نجم توتنهام برصيد 15 هدفا. 

ويمتلك رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفا بالتساوى مع الإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، ثم وإيفان تونى مهاجم برينتفورد وجيمى فاردى نجم ليستر سيتي برصيد 12 هدفا. 

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2022/5/13/115234-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.jpg

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