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مدافع غزي مخضرم يعزز صفوف "العميد"

13 آيار / مايو 2022 09:53

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أكدت تقارير صحفية محلية, استعانة شباب الخليل بالعديد من اللاعبين الجدد, للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكدت التقارير أن المدافع الغزي المخضرم عبد اللطيف البهداري سيلتحق بصفوف "عميد الضفة" خلال بطولة كأس الاتحاد الآسيوي, بناء على تصريحات رئيس النادي مثقال الجعبري.

كما أوضح الجعبري أن الثنائي محمد درويش وداوود عراقي سيظهران مع شباب الخليل في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أن البطولة ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري, إذ يلعب شباب الخليل في المجموعة الثانية إلى جانب ظفار العماني, والرفاع البحريني, والعربي الكويتي.

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