استقالة مستشارة بينيت للشؤون السياسية من منصبها

أعلنت شمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة أنها ستترك منصبها بعد عام واحد فقط.



وكتبت مائير في استقالتها "خلال العام الماضي كرست كل طاقاتي للمساعدة في مجال السياسة ومنها بناء علاقات جيدة مع ادارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية القريبة والبعيدة، وكذلك المساهمة في تمثيل جيد لإسرائيل على الساحة الدولية، والأهم من ذلك في تحقيق أهداف سياسية مهمة"، وفقا لموقع "آي 24" الإسرائيلي.



وقالت "لقد كان عامًا مزدحمًا، من الصباح إلى الليل. لقد تطلبت سلسلة المهام الطويلة التي أوكلت إليّ تضحية كبيرة في حياتي الشخصية. وقرب نهاية عام من العمل المشترك الوثيق، حان وقت المغادرة ولكني أعتزم المساعدة عند الضرورة في استكمال المهام الموكلة إليّ، لا سيما فيما يتعلق بالزيارة المقبلة لرئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل".