وكالة الرأي الفلسطينية عراقي يحتفظ بمصباح إنارة عمره نحو 7 عقود وكالة الرأي الفلسطينية الطلاب الروس يبتكرون حماما فضائيا وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بإصابته في الأقصى بشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لطرح نسخة جديدة من تطبيق Outlook وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مشاهدة فيديوهات يوتيوب "أوفلاين" على الكمبيوتر و Mac واللاب توب وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح لتجنب زيادة الوزن والحفاظ عليه وكالة الرأي الفلسطينية احذري تناول مسكنات الألم أثناء الحمل وكالة الرأي الفلسطينية الوداد يعادل الرجاء في رقم قياسي بدوري أبطال إفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية صاروخية فيرون تتوج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالى
أخبار » الرياضة و الملاعب

الهلال يعزز صفوفه بمهاجم مميز

14 آيار / مايو 2022 08:41

11
11

أعلنَ رئيس مجلس إدارة نادي هلال القدس، ضياء شويكي، عن التعاقدِ مع المهاجم حمادة مراعبة، قادماً من إسلامي قلقيلية، من أجلِ تدعيم قدرات تركيبة الفريق الأوّل بكرة القدم، حيث جاءَ ذلك بالتنسيب من قبل الجهاز الفني، بقيادة عمّار سلمان، الذي سيستمر في مهامه – رغم صعوبتها - مع "أسود العاصمة".

ظروف هلال القدس، ليست على ما يرام بسبب الغرامات الباهظة التي فرضها عليه الاحتلال مؤخراً، والهيئة الإدارية تسعى بكلّ السبل، وتبذل جهداً هائلاً من أجل الحفاظ على هذه القلعة التي تتوسط العاصمة الفلسطينية، ويقف خلفهم مجموعة من المخلصين الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل مصلحة النادي.

ضم "حمادة مراعبة"، يأتي من أجلِ تدعيم الخط الأمامي للفريق، حيث إن التشكيلة افتقدت المهاجم الصريح، واعتمدت كثيراً على الأطراف في التسجيل، وكذلك على خط الوسط، واللعب بمهاجم وهمي، وإذا توفر الاستقرار المناسب، فسيكون الوافد الجديد من العناصر البارزة في التركيبة، ومكسباً كذلك.

"مراعبة"، من المهاجمين البارزين على المستوى المحلي، وسبق أن مثل منتخبنا الوطني، ولديه خبرة كبيرة، ومعروف عنه الهدوء فوق البساطِ الأخضر، والأخلاق العالية، ويستطيع التأقلم مع زملائه، وإثبات جودته، وسيعوّل عليه عمّار سلمان كثيراً، ويتطلع إليه كحل مناسب لسد النقص في الجبهة الأمامية.

رحيل "حمادة مراعبة" عن إسلامي قلقيلية، يعد خسارة هائلة لأصحابِ "الرداء الأخضر"، وقد يفتح الباب أمام لاعبين آخرين باتّخاذ الخطوة ذاتها، وهذه المسألة بحاجة لتدخل إداري عاجل، وناجح، خوفاً من الانهيار الذي لا تحمد عقباه، لاعقِب إعلان عدد منهم انتهاء ارتباطهم، ما يعني فتح أبواب التفاوض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟