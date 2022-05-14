الهلال يعزز صفوفه بمهاجم مميز

أعلنَ رئيس مجلس إدارة نادي هلال القدس، ضياء شويكي، عن التعاقدِ مع المهاجم حمادة مراعبة، قادماً من إسلامي قلقيلية، من أجلِ تدعيم قدرات تركيبة الفريق الأوّل بكرة القدم، حيث جاءَ ذلك بالتنسيب من قبل الجهاز الفني، بقيادة عمّار سلمان، الذي سيستمر في مهامه – رغم صعوبتها - مع "أسود العاصمة".

ظروف هلال القدس، ليست على ما يرام بسبب الغرامات الباهظة التي فرضها عليه الاحتلال مؤخراً، والهيئة الإدارية تسعى بكلّ السبل، وتبذل جهداً هائلاً من أجل الحفاظ على هذه القلعة التي تتوسط العاصمة الفلسطينية، ويقف خلفهم مجموعة من المخلصين الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل مصلحة النادي.

ضم "حمادة مراعبة"، يأتي من أجلِ تدعيم الخط الأمامي للفريق، حيث إن التشكيلة افتقدت المهاجم الصريح، واعتمدت كثيراً على الأطراف في التسجيل، وكذلك على خط الوسط، واللعب بمهاجم وهمي، وإذا توفر الاستقرار المناسب، فسيكون الوافد الجديد من العناصر البارزة في التركيبة، ومكسباً كذلك.

"مراعبة"، من المهاجمين البارزين على المستوى المحلي، وسبق أن مثل منتخبنا الوطني، ولديه خبرة كبيرة، ومعروف عنه الهدوء فوق البساطِ الأخضر، والأخلاق العالية، ويستطيع التأقلم مع زملائه، وإثبات جودته، وسيعوّل عليه عمّار سلمان كثيراً، ويتطلع إليه كحل مناسب لسد النقص في الجبهة الأمامية.

رحيل "حمادة مراعبة" عن إسلامي قلقيلية، يعد خسارة هائلة لأصحابِ "الرداء الأخضر"، وقد يفتح الباب أمام لاعبين آخرين باتّخاذ الخطوة ذاتها، وهذه المسألة بحاجة لتدخل إداري عاجل، وناجح، خوفاً من الانهيار الذي لا تحمد عقباه، لاعقِب إعلان عدد منهم انتهاء ارتباطهم، ما يعني فتح أبواب التفاوض.