كيفية مشاهدة فيديوهات يوتيوب "أوفلاين" على الكمبيوتر و Mac واللاب توب

في بعض الأحيان قد تكون في رحلة طيران أو قد تكون في منطقة لا توجد بها شبكة أو أسوأ سيناريو تكون فيه سرعة الإنترنت منخفضة، وتريد تنزيل مقطع فيديو على YouTube ومشاهدته في وضع عدم الاتصال، وفيما يلى نعرض طريقة بسيطة لمشاهدة مقاطع فيديو YouTube في وضع عدم الاتصال على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac أو كمبيوتر محمول.



حيث قد تعتقد أن تنزيل مقطع فيديو على YouTube يمثل صداعًا لأنك ستحتاج إلى خدمة تابعة لجهة خارجية لذلك ، ولكن هذا ليس هو الحال، إنه سهل مثل تنزيل مقطع فيديو على تطبيق YouTube للموبايل.



ومع ذلك، هناك مشكلة ، فأنت بحاجة إلى الاشتراك في YouTube Premium لمشاهدة مقاطع الفيديو في وضع عدم الاتصال على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac أو الكمبيوتر المحمول.

ويمكنك أيضًا البحث عن برامج تنزيل فيديو YouTube من جهات خارجية لتنزيل مقطع فيديو YouTube ومشاهدته في وضع عدم الاتصال على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac أو كمبيوتر محمول.



اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتنزيل مقاطع فيديو YouTube ومشاهدتها في وضع عدم الاتصال على الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أو الكمبيوتر المحمول.



1. قم بزيارة موقع يوتيوب من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر.



2.افتح الآن الفيديو الذي تريد مشاهدته في وضع عدم الاتصال.



3. اضغط على زر التنزيل أسفل مشغل الفيديو لتنزيل الفيديو.



عندما تفتح يوتيوب في وضع عدم الاتصال، سيظهر لك خيار للانتقال إلى التنزيلات ومشاهدة مقاطع فيديو YouTube في وضع عدم الاتصال، ويمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها فقط على الجهاز الذي قمت بتنزيلها منه لمدة 30 يومًا.

