التعليم يُكرم المعلمة نجوى أبوسلمية

غزة- الرأي:

كرم أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، المعلمة نجوى أبوسلمية من مدرسة الهدى الثانوية للبنات والفائزة في إحدى أهم الجوائز العالمية والدولية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي من مؤسسة خليفة التربوية في دولة الإمارات.

وقدم مدير التربية والتعليم التهنئة والمباركة للمعلمة نجوى لتميزها وابداعها في خوض غمار المسابقة الدولية، وأكد انه لابد من أن يكون لهذا الفوز من انعكاس على المسيرة التعليمية برمتها، وتوظيف الاستراتيجيات التي تضمنتها المسابقة مع الطلبة بما يعود بالنفع على تحصيلهم العلمي.

واردف أ.حمدي الدلو أن مديرية التربية والتعليم لاتدخر جهداً في دعم وتشجيع كافة المعلمين على المشاركة في المسابقات الدولية الامر الذي يساعد في رفع العلم الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

وقدم مدير التربية والتعليم شهادة التهنئة والمباركة للمعلمة المشاركة في المسابقة الدولية متمنياً لها مزيدا من التقدم والنجاح.

بدورها أعربت المعلمة نجوى أبوسلمية عن عظيم امتنانها لمديرية التربية والتعليم غرب غزة ولادارة مدرسة الهدى الثانوية لتشجيعها ودعمها وصولاً إلى هذا الفوز، وأكدت أ نجوى ان المنافسة في المسابقة كانت شديدة جداً بين عدد كبير من المعلمين من كافة الدول العربية المشاركة.

يشار إلى أن جائزة خليفة التربوية التي تعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة تعتبر إحدى أهم الجوائز العالمية التربوية العريقة في مجالات البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل، المعلم المبدع، الأستاذ الجامعي المتميز، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.