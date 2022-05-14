وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يُكرم المعلمة نجوى أبوسلمية وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث التموين تُتلف "7" أطنان مواد غذائية مخالفة للشروط وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين حظر ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى النكبة وكالة الرأي الفلسطينية مشعل يشيد بمقاومي جنين ويدعو للالتفاف حول المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: تكرار دعوات اقتحام الأقصى تصعيدٌ خطير يتحمل تبعاته وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "26" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز جريحاً من جنين بحالة صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في صور باهر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

بمناسبة فوزها بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع

التعليم يُكرم المعلمة نجوى أبوسلمية

14 آيار / مايو 2022 06:42

التعليم يكرم المعلمة نجوى أبوسلمية3
التعليم يكرم المعلمة نجوى أبوسلمية3

غزة- الرأي:

كرم أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، المعلمة نجوى أبوسلمية من مدرسة الهدى الثانوية للبنات والفائزة في إحدى أهم الجوائز العالمية والدولية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي من مؤسسة خليفة التربوية في دولة الإمارات.

وقدم مدير التربية والتعليم التهنئة والمباركة للمعلمة نجوى لتميزها وابداعها في خوض غمار المسابقة الدولية، وأكد انه لابد من أن يكون لهذا الفوز من انعكاس على المسيرة التعليمية برمتها، وتوظيف الاستراتيجيات التي تضمنتها المسابقة مع الطلبة بما يعود بالنفع على تحصيلهم العلمي.

واردف أ.حمدي الدلو أن مديرية التربية والتعليم لاتدخر جهداً في دعم وتشجيع كافة المعلمين على المشاركة في المسابقات الدولية الامر الذي يساعد في رفع العلم الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

وقدم مدير التربية والتعليم شهادة التهنئة والمباركة للمعلمة المشاركة في المسابقة الدولية متمنياً لها مزيدا من التقدم والنجاح.

بدورها أعربت المعلمة نجوى أبوسلمية عن عظيم امتنانها لمديرية التربية والتعليم غرب غزة ولادارة مدرسة الهدى الثانوية لتشجيعها ودعمها وصولاً إلى هذا الفوز، وأكدت أ نجوى ان المنافسة في المسابقة كانت شديدة جداً بين عدد كبير من المعلمين من كافة الدول العربية المشاركة.

يشار إلى أن جائزة خليفة التربوية التي تعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة تعتبر إحدى أهم الجوائز العالمية التربوية العريقة في مجالات البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل، المعلم المبدع، الأستاذ الجامعي المتميز، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.

التعليم يكرم المعلمة نجوى أبوسلمية3 التعليم يكرم المعلمة نجوى أبوسلمية2 التعليم يكرم المعلمة نجوى أبوسلمية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟