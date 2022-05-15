تيرى هنرى يضرب ريال مدريد فى أبطال أوروبا بقميص آرسنال

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

يعتبر النجم الفرنسى تييرى هنرى، أسطورة أرسنال الإنجليزى وبرشلونة الإسبانى، واحدا من أعظم المهاجمين فى عالم كرة القدم، إن لم يكن أفضلهم، وتميز بأهدافه الماراثونية وسرعته الفائقة التى كان يهرب بها من أفضل المدافعين المخضرمين.

ومن بين الأهداف التى لا يمكن محوها أبدا من تاريخه الذى سجله فى شباك ريال مدريد الإسبانى فى ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2006، والذى منح من خلاله بطاقة التأهل للدور ربع النهائى من البطولة.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال بهدف نظيف، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبى، ما منح "الجانرز" فرصة العبور للدور ربع النهائى، وكان ذلك أيضًا العام الوحيد الذى توج فيه الجانرز بلقب التشامبيونز ليج فى تاريخهم.