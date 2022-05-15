خطوات.. كيفية حذف حسابك على Snapchat

لا يزال الكثير من الأشخاص يستخدمون تطبيق سناب شات لمشاركة الرسائل والصور مع الأصدقاء والعائلة، وللحفاظ على تفاعل المستخدمين ، أضاف النظام الأساسي مؤخرًا بعض الميزات الإضافية ، بما في ذلك Snapchat Spotlight، وبينما استمر تطبيق مشاركة الصور المؤقتة في التمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم ، فإن كل شيء له وقته، فإذا قررت إزالته من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، فإليك الخطوات التي يمكنك اتخاذها.



كيفية حذف حساب Snapchat الخاص بك

إذا كنت ترغب في حذف حساب Snapchat الخاص بك من متصفح أو أندرويد ، فما عليك سوى التوجه إلى صفحة الحسابات وإدخال اسم المستخدم (أو البريد الإلكتروني) وكلمة المرور للحساب الذي ترغب في حذفه.

يمكنك بعد ذلك تحديد خيار "حذف حسابي".



أما إذا كنت تبحث عن حذف Snapchat الخاص بك من داخل تطبيق iOS ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انقر فوق حسابك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة

- اضغط على زر الإعدادات (الذي يظهر على شكل ترس صغير) على شاشة الملف الشخصي.

-قم بالتمرير لأسفل وحدد إجراءات الحساب

-حدد "حذف الحساب"

- اتبع المطالبات المتبقية لحذف حساب Snapchat الخاص بك



ومع ذلك اخترت حذف حسابك ؛ بمجرد تأكيد ذلك للحذف ، سيدخل حسابك في فترة 30 يومًا للتعطيل.



وخلال هذا الوقت ، لن يتمكن أي شخص من الاتصال بك عبر التطبيق. ومع ذلك ، ستتمكن من تسجيل الدخول وإعادة تنشيطه إذا غيرت رأيك بشأن الحذف الدائم.



من المهم أن تتذكر أنك لن تتمكن من تسجيل الدخول إلا باستخدام اسم المستخدم الخاص بك وليس عنوان بريدك الإلكتروني خلال هذا الوقت ، لذا تأكد من تدوين ذلك.



حذف حسابك يعني الإزالة الدائمة للبيانات التالية:

الحساب

إعدادت الحساب

اصحاب

يستقر

الدردشات

قصة

بيانات الجهاز

بيانات الموقع

ومع ذلك ، ينص Snapchat على أنه يجوز لهم الاحتفاظ ببعض المعلومات الشخصية لأسباب تجارية أو قانونية أو أمنية معينة.

