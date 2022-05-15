النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2258) الأحد 15/5/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين ترحب بالمشاركة الدولية في التحقيق حول استشهاد شيرين أبو عاقلة- (تغريدة)

الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات اقتحام الأقصى ..غدًا

مشعل لـ "القدس": القدس والأقصى أصبحا عنوان الصراع وجريمة اغتيال أبو عاقلة كشفت هشاشة الاحتلال

رئيس فلسطين: الصمود على الأرض والتمسك بها هو الرد الأمثل على النكبة

أخبار إسرائيلية

محلل إسرائيلي: منفذو العمليات الحاليون يختلفون عن سابقيهم

تل أبيب تراقب عن كثب تموضع «حماس» في جنوب لبنان

الشرطة الإسرائيلية ستحقق في ممارسات عناصرها خلال جنازة أبو عاقلة

وزير إسرائيلي: الشرطة لم تظهر أي احترام خلال تشييع شيرين أبو عاقلة

اخبار دولية

تظاهرة في لندن للتنديد بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإحياء لذكرى النكبة

"الدفاع الروسية": المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع لمركز البحوث العلمية السورية بـ22 صاروخا

اتحاد الصحفيين الصوماليين يندّد باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

مقتل 6 من قوات النظام بقصف إسرائيلي وسط سوريا

الصحف العربية

القدس العربي

تظاهرة في لندن للتنديد بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإحياء لذكرى النكبة

الشرطة الإسرائيلية ستحقّق في ممارسات عناصرها خلال تشييع أبو عاقلة.. وتؤكد: سنقف إلى جانبهم

جنازة أبو عاقلة تكشف عن تكاتف الإسلام والمسيحية في فلسطين- (صور وفيديو)

حماس: دعوات المستوطنين لاقتحام “الأقصى” تصعيد خطير

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بشعار «كفى ظلماً»

الاهرام المصرية

قاضي قضاة فلسطين: اعتداء الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة" تعكس همجيته

الرئيس الفلسطيني يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات

الشروق المصرية

تقرير: اجتماع عاجل لآلة الدعاية الإسرائيلية تلا مقتل أبو عاقلة

شقيق شيرين أبو عاقلة يشارك في عزاء شهيد الأقصى وليد الشريف في القدس

فلسطين: إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال

الشرطة الإسرائيلية تعلن فتح تحقيق في اشتباكات وقعت أثناء تشييع جثمان أبو عاقلة

الذكرى الـ74 للنكبة.. أبو مازن: الشعب الفلسطيني العظيم لا يمكن هزيمته أو كسر إراداته

رئيس فلسطين يستقبل عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ويمنحها نجمة القدس

الاعتداء على نعش شيرين.. سلطات الاحتلال تنحني أمام الضغوط الدولية وتفتح تحقيقا

التعدي على جثمان شيرين أبو عاقلة.. الأرض تغضب لـ زهرة المدائن

الغد الأردنية

الشرق القطرية

أسرى عوفر يقررون إرجاع وجبات الطعام

8 معتقلين لدى الاحتلال فجر الأحد

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في كفر قرع

الاحتلال يعتقل داوُد الزبيدي خلال تلقيه العلاج في "رمبام"

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً في حزما ويغلق أحد مداخلها

مسؤولة أممية تدعو للتحقيق في اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مشيعيي الصحفية أبو عاقلة

الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة شرق بيت لحم

الرئيس يمنح الشهيدة الصحفية أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس

فنانة أميركية تحمل إسرائيل المسؤولية عن قتل شيرين أبو عاقلة

جريدة الأيام

استشهاد شاب من القدس متأثراً بإصابة في الأقصى

الرئيس: إسرائيل لن تشارك بأي تحقيق حول استشهاد شيرين لأنها مسؤولة عن قتلها

اليوم.. فعاليات لإحياء الذكرى الـ 74 للنكبة

مقتل مواطنين بإطلاق نار في الخليل ومصرع شاب بحادث سير في بيتونيا

»ضباط إسرائيليون: واجهنا إطلاق نيران في مخيم جنين لم نره منذ 20 عاماً

سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر بيت حانون "إيريز" أمام العمال والتجار

صورة : الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

بالتزامن مع ذكرى النكبة .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر "إيرز" للعمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة

الرئيس عباس: الصمود على الأرض والتمسك بها والوحدة الوطنية هو الرد الامثل على النكبة

وزير العدل الفلسطيني يكشف آخر مستجدات ملف اغتيال أبو عاقلة

شاهد: هجوم ناري من محمد أبوتريكة علي رفع علم أوكرانيا وتجاهل فلسطين

عرب 48

ذكرى النكبة: 6.4 مليون لاجئ حتى عام 2020

اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في سالم وكفر قدوم وشعفاط

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

15 أيار (مايو)

1984م انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي في المغرب لأول مرة.

1980م البرلمان "الإسرائيلي" يتخذ قراراً باعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لـ(إسرائيل).

1974م وحدة الشهيد كمال ناصر الفدائية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى السادسة والعشرين للنكبة تقتحم مدرسة معالوت التي تضم 100 طالب ثانوي وتسطير عليها وتطالب عبر مكبرات الصوت بالإفراج عن 26 معتقلاً فلسطينياً مقابل سلامة الرهائن لكن سلطات الاحتلال تتظاهر بالموافقة وتعد خطة لاقتحام المدرسة وتدور معركة رهيبة ويفجر الفدائيون المبنى بعد نفاد ذخيرتهم وتسفر المعركة عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 27 رهينة إسرائيلية وجرح الباقين.

1956م انتخاب المؤتمر الصهيوني العام ناحوم غولدمان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية.

1950م قامت اللجنة السياسية للجامعة العربية بفصل المملكة الأردنية الهاشمية من عضويتها وذلك في أعقاب مؤتمرات عمان ونابلس ورام الله وأريحا التي ألحقت الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لكن لأن هذا القرار أغضب حكومة العرق الهاشمية فإن اللجنة السياسية للجامعة العربية عقدت اجتماعاً لها في 12/6/1950م، ووضعت حلاً وسطاً في محاولة لاسترضاء العراق وإعادة الأردن إلى عضوية الجامعة بعد أن تعهد بأن تكون الضفة وديعة تابعة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

1948م إعلان قيام "دولة إسرائيل" على جزء من أرض فلسطين، وست دول عربية (مصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية والأردن) تعلن الحرب عليها.

1948م دخول الجيوش العربية السبعة إلى فلسطين في 15 أيار وانتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب المندوب السامي والإدارة البريطانية من فلسطين ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات لضمان الأمن والنظام في البلاد مما دعا الدول العربية إلى إرسالها جيوشها لتأديب العصابات الصهيونية وإعادة الحق إلى عرب فلسطين، وقد دخلت الجيوش العربية على عكس رغبة الشعب الفلسطيني الذي كان يرى أن الوسيلة المثلى للدفاع عن فلسطين تتلخص في اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتسليحهم وتدريبهم.

1948م بريطانيا تعلن أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، وإن الالتزامات المقطوعة لكل من العرب واليهود غير قابلة للتنفيذ أيضاً، ولذلك تعلن انتهاء الانتداب.

1947م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات والشعوب وسكان فلسطين بصورة خاصة إلى الامتناع ريثما تتصرف الجمعية العامة بتقرير اللجنة الخاصة لفلسطين من التهديد بالقوة أو استعمالها أو أي عمل آخر يمكن أن يخلق جواً ضاراً بتسوية مسألة فلسطين تسوية مبكرة.

1947م الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (106/1947)، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين وعرفت اللجنة الخاصة لفلسطين باسم لجنة أنسكوب وكانت مكونة من 11معضواً (استراليا، كندا، وتشيكوسلوفاكيا، وغواتيمالا، والهند، وإيران، وهولندا، وبيرو، والسويد، وأوروغواي، ويوغوسلافيا)، وقد مُنحت "أوسع الصلاحيات من أجل التثبت من الوقائع وتدوينها، والتحقيق في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وعُهد إليها بإعداد تقرير للجمعية العامة، قبل بداية أيلول/سبتمبر 1947، يتضمن "المقترحات التي تراها ملائمة لحل القضية الفلسطينية".