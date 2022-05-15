النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2258) الأحد 15/5/2022
أخبار فلسطينية
في ذكرى النكبة.. "حماس": لا شرعية للاحتلال على أرض فلسطين
قاسم: إعلان الاحتلال عن اسم الضابط الإسرائيلي يؤكد القدرة الاستخباراتية للقسام
الرشق: اقتحام الأقصى استفزاز خطير ينذر بتصعيد مفتوح
فلسطين ترحب بالمشاركة الدولية في التحقيق حول استشهاد شيرين أبو عاقلة- (تغريدة)
الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات اقتحام الأقصى ..غدًا
مشعل لـ "القدس": القدس والأقصى أصبحا عنوان الصراع وجريمة اغتيال أبو عاقلة كشفت هشاشة الاحتلال
رئيس فلسطين: الصمود على الأرض والتمسك بها هو الرد الأمثل على النكبة
أبو مازن: إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد شيرين أبو عاقلة
أخبار إسرائيلية
محلل إسرائيلي: منفذو العمليات الحاليون يختلفون عن سابقيهم
تل أبيب تراقب عن كثب تموضع «حماس» في جنوب لبنان
الشرطة الإسرائيلية ستحقق في ممارسات عناصرها خلال جنازة أبو عاقلة
الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة
اغتيال شيرين أبو عاقلة يفجّر موجة من الغضب في بريطانيا
صحيفة عبرية: رفع حالة التأهب في القدس استعداداً لأحداث "يوم النكبة"
وزير إسرائيلي: الشرطة لم تظهر أي احترام خلال تشييع شيرين أبو عاقلة
اخبار دولية
تظاهرة في لندن للتنديد بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإحياء لذكرى النكبة
"الدفاع الروسية": المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع لمركز البحوث العلمية السورية بـ22 صاروخا
اتحاد الصحفيين الصوماليين يندّد باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة
وقفة في النرويج إحياءً لذكرى النكبة وتأبينًا للشهيدة أبو عاقلة
الاتحاد الأوروبي يُعرب عن استيائه إزاء مشاهد العنف خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لقطات مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لجنازة أبوعاقلة صادمة
أخبار عربية
مقتل 6 من قوات النظام بقصف إسرائيلي وسط سوريا
مفكر لبناني: بعد 74 عاما على النكبة قوة الردع الإسرائيلية تتأكل والمقاومة تزداد قوة
العاهل الأردني يحذر من تكرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تظاهرة في لندن للتنديد بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإحياء لذكرى النكبة
الشرطة الإسرائيلية ستحقّق في ممارسات عناصرها خلال تشييع أبو عاقلة.. وتؤكد: سنقف إلى جانبهم
جنازة أبو عاقلة تكشف عن تكاتف الإسلام والمسيحية في فلسطين- (صور وفيديو)
حماس: دعوات المستوطنين لاقتحام “الأقصى” تصعيد خطير
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس
الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية تفتح الباب لمشاركة دولية في تحقيقات مقتل أبو عاقلة
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بشعار «كفى ظلماً»
الاهرام المصرية
قاضي قضاة فلسطين: اعتداء الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة" تعكس همجيته
الرئيس الفلسطيني يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات
الشروق المصرية
تقرير: اجتماع عاجل لآلة الدعاية الإسرائيلية تلا مقتل أبو عاقلة
شقيق شيرين أبو عاقلة يشارك في عزاء شهيد الأقصى وليد الشريف في القدس
فلسطين: إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال
الشرطة الإسرائيلية تعلن فتح تحقيق في اشتباكات وقعت أثناء تشييع جثمان أبو عاقلة
الذكرى الـ74 للنكبة.. أبو مازن: الشعب الفلسطيني العظيم لا يمكن هزيمته أو كسر إراداته
رئيس فلسطين يستقبل عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ويمنحها نجمة القدس
الاعتداء على نعش شيرين.. سلطات الاحتلال تنحني أمام الضغوط الدولية وتفتح تحقيقا
التعدي على جثمان شيرين أبو عاقلة.. الأرض تغضب لـ زهرة المدائن
الغد الأردنية
السجاد والكتب والمجوهرات: لماذا كان النهب مركزيا في النكبة الفلسطينية؟
الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ74 لـ”النكبة”
صدمة عالمية من مشاهد اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيدة أبو عاقلة
500 معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ134
الشرق القطرية
الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها مراسم تشييع شيرين أبو عاقلة
مجلس الأمن يدعو لتحقيق فوري ونزيه في مقتل شيرين أبو عاقلة
دوفدفان" تعرف على وحدة الاغتيالات الإسرائيلية المتهمة بقتل شيرين أبو عاقلة
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية
فيديو.. مستوطنون إسرائيليون يسرقون منازل فلسطينية بمدينة الخليل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
"حلواني" تدعو للتصدي لمحاولات عصابات المستوطنين اقتحام الأقصى غدا
القدس المحلية
حماس: إعلان الاحتلال عن اسم الضابط القتيل بخان يونس يؤكد قدرات القسام الاستخباراتية
بعد فتح "إيرز".. عمّال غزة يتوجهون للداخل المحتل
في ذكرى النكبة.. حماس والشعبية: المقاومة والوحدة الخيار لمواجهة الاحتلال
أسرى عوفر يقررون إرجاع وجبات الطعام
8 معتقلين لدى الاحتلال فجر الأحد
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في كفر قرع
الاحتلال يعتقل داوُد الزبيدي خلال تلقيه العلاج في "رمبام"
الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً في حزما ويغلق أحد مداخلها
الحياة الجديدة
مسؤولة أممية تدعو للتحقيق في اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مشيعيي الصحفية أبو عاقلة
"الإحصاء" بذكرى النكبة: 6.4 مليون لاجئ حتى نهاية عام 2020
الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة شرق بيت لحم
الرئيس يمنح الشهيدة الصحفية أبو عاقلة نجمة القدس من وسام القدس
فنانة أميركية تحمل إسرائيل المسؤولية عن قتل شيرين أبو عاقلة
جريدة الأيام
استشهاد شاب من القدس متأثراً بإصابة في الأقصى
الرئيس: إسرائيل لن تشارك بأي تحقيق حول استشهاد شيرين لأنها مسؤولة عن قتلها
اليوم.. فعاليات لإحياء الذكرى الـ 74 للنكبة
مقتل مواطنين بإطلاق نار في الخليل ومصرع شاب بحادث سير في بيتونيا
»ضباط إسرائيليون: واجهنا إطلاق نيران في مخيم جنين لم نره منذ 20 عاماً
سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر بيت حانون "إيريز" أمام العمال والتجار
وكالة صفا
الأطر والمؤسسات الصحفية تكرّم الصحفيين مجاهد السعدي ومجدي بنورة
حماس: كشف هوية الضابط المقتول بـ"حد السيف" يؤكد قدرة القسام الاستخبارية
إصابات باقتحام مستوطنين قرية حارس غرب سلفيت
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق نابلس رام الله
إصابة أطفال باعتداء مستوطنين في الخليل
مؤسسات صحفية تدين زيارة وفد صحفي باكستاني لـ"إسرائيل"
كتلة الصحفي: وفد التطبيع الباكستاني شريك بدماء أبو عاقلة
"الأوقاف" تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى غدًا وتدعو للرباط فيه
وكالة الرأي الفلسطينية
74 عامًا على النكبة والفلسطينيون ينشدون العودة لديارهم
حماس: جرائم الاحتلال منذ "النكبة" لن تسقط بالتقادم
وزارة العدل: حق العودة مقدس وتحقيقه بات قريباً
"المرور": 5 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
مدارس غزة تبدأ فعاليات وأنشطة إحياء ذكرى النكبة الــ 74
فلسطين اليوم
بالصور في الضفة المحتلة… 22 مخيما ينتظر سكانها العودة إلى بلدانهم الأصلية
في يوم النكبة: التاريخ يُعيد نفسه..ثورة لم تهدأ ومقاومة لا تلين
في الذكرى الـ٧٤ للنكبة.. القدس محور الصراع والدعوات لاقتحام الأقصى غدًا محاولات فاشلة لفرض أمر واقع
بالأرقـام: قصة النكبة وواقع الفلسطينيين حول العالم
بعد 74 عاماً على النكبة.. مسن يحلم بالعودة إلى "هربيا"
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- 15 أيار (مايو)
- 1984م انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي في المغرب لأول مرة.
- 1980م البرلمان "الإسرائيلي" يتخذ قراراً باعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لـ(إسرائيل).
- 1974م وحدة الشهيد كمال ناصر الفدائية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى السادسة والعشرين للنكبة تقتحم مدرسة معالوت التي تضم 100 طالب ثانوي وتسطير عليها وتطالب عبر مكبرات الصوت بالإفراج عن 26 معتقلاً فلسطينياً مقابل سلامة الرهائن لكن سلطات الاحتلال تتظاهر بالموافقة وتعد خطة لاقتحام المدرسة وتدور معركة رهيبة ويفجر الفدائيون المبنى بعد نفاد ذخيرتهم وتسفر المعركة عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 27 رهينة إسرائيلية وجرح الباقين.
- 1956م انتخاب المؤتمر الصهيوني العام ناحوم غولدمان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية.
- 1950م قامت اللجنة السياسية للجامعة العربية بفصل المملكة الأردنية الهاشمية من عضويتها وذلك في أعقاب مؤتمرات عمان ونابلس ورام الله وأريحا التي ألحقت الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لكن لأن هذا القرار أغضب حكومة العرق الهاشمية فإن اللجنة السياسية للجامعة العربية عقدت اجتماعاً لها في 12/6/1950م، ووضعت حلاً وسطاً في محاولة لاسترضاء العراق وإعادة الأردن إلى عضوية الجامعة بعد أن تعهد بأن تكون الضفة وديعة تابعة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
- 1948م إعلان قيام "دولة إسرائيل" على جزء من أرض فلسطين، وست دول عربية (مصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية والأردن) تعلن الحرب عليها.
- 1948م دخول الجيوش العربية السبعة إلى فلسطين في 15 أيار وانتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب المندوب السامي والإدارة البريطانية من فلسطين ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات لضمان الأمن والنظام في البلاد مما دعا الدول العربية إلى إرسالها جيوشها لتأديب العصابات الصهيونية وإعادة الحق إلى عرب فلسطين، وقد دخلت الجيوش العربية على عكس رغبة الشعب الفلسطيني الذي كان يرى أن الوسيلة المثلى للدفاع عن فلسطين تتلخص في اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتسليحهم وتدريبهم.
- 1948م بريطانيا تعلن أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، وإن الالتزامات المقطوعة لكل من العرب واليهود غير قابلة للتنفيذ أيضاً، ولذلك تعلن انتهاء الانتداب.
- 1947م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات والشعوب وسكان فلسطين بصورة خاصة إلى الامتناع ريثما تتصرف الجمعية العامة بتقرير اللجنة الخاصة لفلسطين من التهديد بالقوة أو استعمالها أو أي عمل آخر يمكن أن يخلق جواً ضاراً بتسوية مسألة فلسطين تسوية مبكرة.
- 1947م الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (106/1947)، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين وعرفت اللجنة الخاصة لفلسطين باسم لجنة أنسكوب وكانت مكونة من 11معضواً (استراليا، كندا، وتشيكوسلوفاكيا، وغواتيمالا، والهند، وإيران، وهولندا، وبيرو، والسويد، وأوروغواي، ويوغوسلافيا)، وقد مُنحت "أوسع الصلاحيات من أجل التثبت من الوقائع وتدوينها، والتحقيق في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وعُهد إليها بإعداد تقرير للجمعية العامة، قبل بداية أيلول/سبتمبر 1947، يتضمن "المقترحات التي تراها ملائمة لحل القضية الفلسطينية".
- 1930م مجلس عصبة الأمم يوافق على طلب الحكومة البريطانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك).
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