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"هنية" يقدم التعازي لقناة الجزيرة برحيل شهيدة الحقيقة " أبو عاقلة"

15 آيار / مايو 2022 12:20

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غزة-الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التعازي برحيل شهيدة الحقيقة الصحفية "شيرين أبو عاقلة"، التي غدرت بها يد الإجرام الإسرائيلي عندما كانت تقوم بواجبها الصحفي في مخيم جنين.
وقام هنية بزيارة مكتب الجزيرة في غزة، وكان في استقباله وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة، ومراسل القناة هشام زقوت، حيث قدم هنية التعزية باسم الأسرة الرياضية، وتحدث عن أن الشهيدة أبو عاقلة قدمت على مدار عملها الصحفي طوال ٢٥ عاما، تجربة فريدة في نقل الحقيقة ومواكبة كافة الأحداث والجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وكانت شاهدة على ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وأضاف أنها ورغم رحيلها فضحت الاحتلال في بشاعة الجريمة وفي جنازتها التي تم الاعتداء عليها، في حدث نال الإدانة الدولية والاستنكار العربي والعالمي والمطالبة بمحاكمة الاحتلال على جريمته البشعة.
بدوره، شكر وائل الدحدوح زيارة هنية وتقديم التعازي باسم الأسرة الرياضية، وعبر عن تقديره لحجم التفاعل من الجماهير الرياضية التي وقفت للتنديد بارتكاب الجريمة، وخاصة وقفة الجماهير في ملعب اليرموك التي نقلتها معظم وسائل الإعلام
 

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