لموسم اصطياف حيوي وآمن استعدادات شاملة لإنجاحه

غزة-الرأي-آلاء النمر

كثيرة هي الحملات التي تبدأ مع حلول فصل الصيف، أولى الحملات كانت على المستوى الشعبي، حيث بدأت الفرق الشبابية المتطوعة بتجميل شاطئ بحر غزة بتنظيفه وغرس المظلات وتنظيم المقاعد وجمع شتات العربات والاستراحات البحرية.

وعلى صعيد بلدية غزة فقد استعدت بطريقتها الخاصة استقبال موسم الصيف وترتيب الاصطياف ووضع النقاط على الحروف بطريقة قانونية واضحة ومنظمة، وأنجزت أعمال إنشاء موقف للسيارات على شاطئ البحر غرب تقاطع شارع الرشيد.

الموقف البالغ مساحته الإجمالية 5 دونمات يقع في نهاية شارع عون الشوا (رقم 8)، سيساهم في التخفيف من الازدحام المروري في فصل الصيف وسيخفف من السيارات الموجودة على جانبي الطريق.

وكانت البلدية شرعت في الآونة الأخيرة بإرجاع الأكشاك 10 أمتار إلى الغرب من شارع الرشيد، ووضعها في منسوب ثانٍ منخفض عن الشارع، ضمن أعمال توسيع الأرصفة واستدراك الإشكاليات السابقة بشكل يضمن راحة المصطافين.

ووضعت البلدية خطة لتعزيز مستوى النظافة على الواجهة البحرية وزيادة المقاعد وإعادة توزيعها وزيادة عدد المنقذين البحريين وإعادة تأهيل ابراج الإنقاذ البحري، في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الاصطياف.

اصطياف آمن

العميد تامر شحادة مدير إدارة شرطة المرور والنجدة، قال إن إدارته ستُعزز إجراءات الضبط المروري في محافظات قطاع غزة تزامناً مع بدء العمل بخطة فصل الصيف.

وأضاف شحادة، في تصريح صحفي على هامش اجتماع مع مدراء الدوائر والأفرع بإدارة المرور، أن الإجراءات ستشمل تكثيف انتشار عناصر المرور والنجدة في الأماكن الحيوية لتسهيل الحركة العامة ومنع الازدحام.

وأكد أنه سيتم تشديد متابعة السائقين المخالفين لقوانين السير، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وللحد من حوادث الطرق.

وتشرع أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق خطة فصل الصيف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توفير الأجواء الملائمة وتسهيل تحرك المواطنين، لاسيما على الشريط الساحلي وفي الأماكن العامة والترفيهية والسياحية.

وقال العميد شحادة: "يشهد موسم الاصطياف نشاطاً متزايداً للحركة المرورية في النهار والليل وأيام الإجازات، مما يتطلب تكثيفاً لإجراءات الضبط المروري لاسيما حول الأماكن الترفيهية وعلى الشريط الساحلي".

ولفت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات، الاستمرار في إجراءات تحسين الواقع المروري من أجل تعزيز حالة الاستقرار، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا العميد شحادة السائقين كافة للالتزام بقوانين السير واستيفاء الإجراءات القانونية لمركباتهم، مُشدداً أنه لن يتم التهاون مع مُرتكبي المخالفات المرورية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، أو تتسبب بازدحامات مرورية.

كما حث على التزام مواكب الأفراح بالقوانين والضوابط المرورية، وعدم إغلاق الشوارع أو خروج الأطفال والشبان من نوافذ المركبات.

وحذّر شحادة المواطنين من استخدام السلاح أو المفرقعات وقنابل الصوت في مواكب الأفراح، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، معبراً عن أمله بموسم اصطياف آمن وهادئ بجميع محافظات قطاع غزة، متمنياً السلامة التامة المواطنين.

وعقدت وزارة الحكم المحلي على شاطئ بحر قطاع غزة الامتحانات العملية للمتقدمين للعمل كمنقذين بحريين، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير فرق الإنقاذ اللازمة للبلديات استعداداً لاستقبال فصل الصيف منذ مطلع شهر يونيو القادم، لتوفير موسم صيفي آمن من الغرق على شاطئ البحر للمواطنين.