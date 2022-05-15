آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/21) .

وبينت السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.