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مايكروسوفت تسعى لمعرفة أكثر تطبيقات ويندوز المفضلة للمستخدمين

16 آيار / مايو 2022 08:31

مايكروسوفت تسعى لمعرفة أكثر تطبيقات ويندوز المفضلة للمستخدمين
مايكروسوفت تسعى لمعرفة أكثر تطبيقات ويندوز المفضلة للمستخدمين

بهدف البحث عن أفضل تطبيقات Windows المتاحة من خلال متجر مايكروسوفت، فتحت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا التصويت على جوائز تطبيقات مايكروسوفت Store App لعام 2022.
 
وقالت الشركة إن هناك ثلاث فئات من التطبيقات للتصويت لها، وهي إدارة الملفات، والمرافق، والنظام الأساسي المفتوح، قالت شركة مايكروسوفت في موقع استمارة التصويت، وذكرت الشركة أن التصويت مفتوح لجميع عملاء مايكروسوفت Store على Windows على نظامي التشغيل Windows 10 و11 حول العالم.
 
وقالت الشركة المستخدمون ليسوا ملزمين بالتصويت ويمكنهم الإلغاء في أي وقت دون تقديم تصويت، وأضافت الشركة: "لا يوجد تعويض عن التصويت، والإدلاء بصوتك لا يدخلك في أي اتفاق مع مايكروسوفت".
 
ويمكن للمستخدمين التصويت في فئة واحدة أو فئتين أو كل الفئات الثلاث بناءً على تجربة المستخدمين الشخصية مع التطبيقات، وقالت مايكروسوفت: "صوت واحد لكل شخص، يجوز لنا استبعاد الأصوات الإضافية، وتصويت الروبوتات، وما إلى ذلك وفقًا لتقديرنا، قد نقوم بإزالة أحد التطبيقات إذا اكتشفنا أنماط تصويت غير عادلة أو غير عادية".
 

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