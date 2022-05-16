حماس: القطار الهوائي سيؤثر على قلب القدس

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة ما يسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، على إقامة قطارٍ هوائي في القدس المحتلة، والذي يحمل في طيّاته أبعاداً سياسية وعُمرانية خطيرة ستؤثّر على قلب مدينة القدس وأحيائها القديمة.

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن القطار الهوائي جزء لا يتجزأ من مشاريع التهويد الصهيونية المستمرة التي تسعى إلى تغيير وطمس معالم المدينة العربية والإسلامية وهويتها الحضارية.

ودعا المؤسسات الدولية والإقليمية وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى سرعة التحرك لوقف تلك المخططات والمشاريع التي تهدّد الوجود الفلسطيني، وطابعها الحضاري ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية كافة.

وأشار برهوم إلى أن ذلك يستدعي أيضاً حراكاً قوياً من السلطة الفلسطينية، بوقف علاقاتها الأمنية مع الاحتلال والتوجه إلى المحاكم الدولية، لإدانة الاستيطان، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، ومدينة القدس المحتلة.