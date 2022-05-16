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اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش مشروع قانون الكهرباء العام

16 آيار / مايو 2022 02:32

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الكهرباء العام
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الكهرباء العام

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، ورشة عمل حول مشروع قانون الكهرباء العام، بحضور أعضاء اللجنة النواب هدى نعيم، ويوسف الشرافي وسالم سلامة.

وشارك في الورشة هالة الزبدة رئيس سلطة الطاقة، وكنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة السابق، وفتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة السابق، وماهر عايش مدير عام شركة توزيع الكهرباء، ومجموعة من المختصين الحكوميين والأكاديميين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني.

ورحب العبادسة بالحضور مؤكداً على أن هذه الورشة جاءت لمناقشة مشروع قانون الكهرباء العام المقترح والاطلاع على المشكلات والقضايا الفنية المختلفة لدراستها بشكل معمق وتعديلها لتطوير القانون.

وبحث الحضور بنود ونصوص القانون المقترح مقدمين آرائهم وخبراتهم العملية حولها لتجويدها بما يخدم إنضاج قانون عام يحقق مصلحة المجتمع، مؤكدين على أهمية أن ينظم القانون الحالة القائمة في قطاع غزة ويعالج الإشكاليات التي يعاني منها، ويعمل على تحسينها.

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