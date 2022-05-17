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اعتقال أكثر من 50 مقدسياً عقب تشييع الشهيد الشريف

17 آيار / مايو 2022 09:20

القدس المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الإثنين أكثر من 50 شابا وفتى مقدسيين خلال مواجهات اندلعت في القدس المحتلة عقب تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف المشيعين في عدة أماكن منها مقبرة المجاهدين وشارع صلاح الدين وباب الساهرة، ليصل عددهم إلى أكثر من 50 معتقلا.

وأوضح أنه عرف من المعتقلين في مرةز المسكوبية للتحقيق موسى عايش، محمد حجازي، هيثم حجازي، وليد برقان، عمر شرباتي، حسام كالوتي، محمد عابدين، حمزة عابدين، شوقي شاهين، فادي بلبيسي، محمد دار عفور، الفتى وديع طه، الفتى محيي الدين عمر، الفتى محمد سلهب، الفتى عبد الرحمن عبد.

وأشار إلى أن المعتقلين تعرضوا جميعا للاعتداء والتنكيل من قبل الاحتلال، وتم تمديد اعتقالهم لفترات متفاوتة بغرض استجوابهم.

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