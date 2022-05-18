لأول مرة.. تركيب دعامات صناعية لأرجل زرافة صغيرة

على مدى العقود الثلاثة الماضية قامت آرا ميرزايان بتركيب دعامات للجميع من البارالمبيين من الأطفال المصابين لكن مسيتوني كانت مريضة لا مثيل لها، زرافة حديثة الولادة.

تركيب دعامات للحيوانات

وُلدت العجل في 1 فبراير في حديقة حيوان سان دييغو سفاري بارك في إسكونديدو شمال سان دييغو مع ثني طرفها الأمامي في الاتجاه الخطأ. خشي موظفو حديقة السفاري من أن تموت إذا لم يصححوا حالتها على الفور مما قد يمنعها من الرضاعة والتجول في الموطن.

لكن لم تكن لديهم خبرة في تركيب طفل زرافة في الدعامة، ثبت أن ذلك يمثل تحديًا خاصًا نظرًا لأنها كانت طفلة جديدة يبلغ طولها 5 أقدام و 10 بوصات (178 سم) وتزداد طولًا كل يوم.

لذلك تواصلوا مع خبراء تقويم العظام في عيادة هانجر حيث وصل ميرزايان إلى أول مريض حيواني له بحسب وكالة أسوشيتد برس.

قال ميرزايان لوكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع خلال جولة لمقابلة مستوني ، التي كانت تتبختر جنبًا إلى جنب مع الزرافات الأخرى دون أي مشاكل: "كان الأمر سرياليًا جدًا عندما سمعت عنها لأول مرة، كل ما فعلته هو الاتصال بالإنترنت ودراسة الزرافات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى نخرج إلى هنا."

تتجه حدائق الحيوان بشكل متزايد إلى المهنيين الطبيين الذين يعالجون الناس لإيجاد حلول للحيوانات المريضة. كان التعاون مفيدًا بشكل خاص في مجال الأطراف الصناعية والمقاويم.

في وقت سابق من هذا العام تعاونت ZooTampa في فلوريدا مع خبراء مشابهين لاستبدال منقار طائر البوقير الكبير المصاب بالسرطان بطباعة ثلاثية الأبعاد.

كان فريق Hanger في كاليفورنيا يمتلك تقويمًا مناسبًا لراكب دراجة وكاياكر ذهب كلاهما للفوز بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية لعام 2016 في البرازيل وخصص هدفين لعدو ماراثون مصاب بالتصلب المتعدد الذي تسابق في سبع قارات.

وفي عام 2006 ابتكر فريق Hanger في فلوريدا طرفًا صناعيًا لدلفين قاروري الأنف فقد ذيله بعد أن تشابك في الحبال من فخ السلطعون. ألهمت قصتهم فيلم "Dolphin Tale" لعام 2011.

ولكن كان هذا منحنى تعليميًا واضحًا للجميع بما في ذلك مات كيني طبيب بيطري كبير في San Diego Zoo Wildlife Alliance المسؤول عن حالة Msituni.

قال كيني: "عادةً ما نضع الجبائر والضمادات والأشياء. لكن شيئًا بهذا الحجم ، مثل هذه الدعامة التي تم توفيرها لها وهذا شيء كان علينا حقًا أن نلجأ إلى زملائنا الطب البشريين من أجلi".

عانت ماسيتوني من فرط التمدد في الرسغ عظام مفصل الرسغ في الأطراف الأمامية للزرافات والتي تشبه الذراعين إلى حد كبير. عندما قامت بالتعويض الزائد ، بدأ الطرف الأمامي الثاني في التمدد المفرط أيضًا. كانت مفاصل ساقها الخلفية ضعيفة أيضًا ولكنها كانت قادرة على تصحيحها باستخدام موسعات حوافر متخصصة.

وبالنظر إلى أنها كانت تزن أكثر من 100 رطل (55 كيلوغرامًا) عند الولادة فإن هذا الشذوذ كان يؤثر بالفعل على مفاصلها وعظامها.

أثناء بناء الدعامات المخصصة اشترى كيني أولاً دعامات الركبة بعد الجراحة في تارغيت التي قام بقصها وإعادة خياطتها ، لكنهم استمروا في الانزلاق. ثم ارتدت مسيتوني دعامات طبية للبشر تم تعديلها لتناسب ساقيها الطويلتين. لكن في النهاية كسرت مسيتوني أحدها.

لكي تعمل الدعامات المخصصة سيحتاجون إلى مجموعة من الحركة ولكن متينة، لذلك عمل Hanger مع شركة تصنع تقويم الحصان.

باستخدام القوالب المصبوبة لأرجل الزرافة استغرق الأمر ثمانية أيام لصنع دعامات الكربون الجرافيت التي تميزت بنمط الحيوان المتميز للبقع الملتوية لتتناسب مع فروها.

قال ميرزايان: "نرتدي نمط الزرافة فقط لنجعله ممتعًا، نفعل هذا مع الأطفال في كل وقت. يمكنهم اختيار الأبطال الخارقين ، أو فريقهم المفضل ونطبعه على دعائمهم. فلماذا لا تفعل ذلك مع الزرافة؟ "

في النهاية احتاج مسيتوني إلى دعامة واحدة فقط. الساق الأخرى تصحح نفسها بدعامة طبية ,عندما وضعوها تحت الدعامة المخصصة ، تأثر ميرزايان بجمال الحيوان لدرجة أنه عانقها.

قال: "كان من المذهل رؤية مثل هذا المخلوق الكبير والجميل وهو يرقد هناك أمامي".بعد 10 أيام في الدعامة المخصصة ، تم تصحيح المشكلة.

أخيرًا كانت في تقويم الأسنان لمدة 39 يومًا من يوم ولادتها. مكثت في مستشفى الحيوانات طوال الوقت. بعد ذلك ، تعرفت ببطء على والدتها والآخرين في القطيع. لم تسترجعها والدتها أبدًا ، لكن زرافة أخرى تبنتها إذا جاز التعبير وهي الآن تجري مثل الزرافات الأخرى.

يأمل ميرزايان أن يعلق صورة الزرافة الصغيرة في دعامة منقوشة بحيث يكون الأطفال الذين يعالجهم مصدر إلهام لارتداء أطفالهم.

قال: "كان أروع شيء أن ترى حيوانًا مثل هذا يمشي في دعامة، من الجيد معرفة أننا أنقذنا حياة زرافة."