تأجيل البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

الضفة المحتلة - الرأي:

قال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلّت اليوم الأربعاء، البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى الخامس عشر من حزيران المقبل، لحين إحضار تقرير طبيّ مفصل عن وضعه الصحي والنفسي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد طلبت عقد هذه الجلسة لتمديد أمر عزله الانفرادي لمدة 6 شهور جديدة.

وأشار إلى أن المعتقل مناصرة واجه الاعتقال والتعذيب منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).

وولد المعتقل مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس وهو أحد أفراد عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان، وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً.