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"المباحث العامة" تنجز سرقة "دراجات نارية وتكتك" شمال غزة

19 آيار / مايو 2022 02:16

"المباحث العامة" تنجز سرقة "دراجات نارية وتكتك" شمال غزة

غزة- الرأي

أنجزت شرطة مباحث محافظة الشمال قسم جباليا النزلة، تكاليف النيابة والتي مفادها قيام مجهولين بسرقة 4 دراجات نارية وتكتك بقيمة 12 ألف دينار أردني.

وأوضح المقدم رأفت نبهان مدير قسم مباحث جباليا النزلة أنه بالبحث والتحري بمكان الواقعة، وبالاستماع لأقوال الشهود، والمتابعة المستمرة على مدار عدة أيام، وبربط الأحداث خلال التحقيق، وقع الاشتباه على عدد من الأشخاص.

وبين نبهان أنه باستكمال التحقيق مع المشتبه بهم اعترفوا بقيامهم بسرقة دراجتين نارية من داخل الاختصاص، ودراجتين أخريين وتكتك من خارج الاختصاص، وعليه تم الخروج لعمل محاضر دلالة لمعرفة أماكن تلك السرقات وأصحابها.

وأشار نبهان إلى إحالة المتهمين والمسروقات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأصول.

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