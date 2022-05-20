كيفية منع "صور جوجل" من إظهار الذكريات المؤلمة

إذا كنت تستخدم صور جوجل، فمن المحتمل أن تكون على دراية بميزة الذكريات، والتي تعيد إظهار الصور من نفس التاريخ في السنوات السابقة، في حين أنه قد يكون من الممتع أن ننظر إلى الوراء ونتذكر بعض الأحداث، إلا أنه ليست كل الذكريات هي ذكريات قد ترغب بالضرورة في استعادتها - مثل الانفصال المؤلم أو فقدان أحد الأحباء أو بداية جائحة COVID-19.



كانت جوجل قد أضافت فى عام 2021 أداة تتيح لك إزالة الصور من الذكريات.



إليك كيفية تخصيص صور جوجل لإخفاء الذكريات التي يحتمل أن تكون مؤلمة أو غير مرغوب فيها:



1. افتح صور Google. فوق Photo View في التطبيق ، يجب أن ترى إبداعات بأسلوب القصة مثل Spotlight و Recent Highlights و One Year Ago .



2. إذا قمت بالنقر فوق أحد العناصر التي تم إنشاؤها، فسترى خيارات في الجزء السفلي الأيمن لتفضيل صورة أو مشاركتها أو التفاعل بشكل أكبر مع الإعدادات. اضغط على أيقونة الإعدادات.



3. اختر إعدادات الذكريات في القائمة.



يمكنك أن تكون محددًا جدًا بشأن الصور التي تفعلها أو لا تريد رؤيتها.



وإذا اخترت إخفاء الأشخاص والحيوانات الأليفة كمثال، فستعرض صور جوجل شبكة الأشخاص والحيوانات الأليفة، أي شخص لم تعد ترغب في رؤيته في الذكريات أو الإبداعات، ما عليك سوى النقر على الصورة وسيظهر رمز عين مخفي صغير فوقها.



ولسوء الحظ (في الوقت الحالي)، سيؤدي هذا فقط إلى إخفاء الموضوع كما يظهر في الذكريات، إذا قمت بالتمرير عبر Photo View ، فلا يزال هناك احتمال أن تصادف صورة غير مرغوب فيها، لكن حذف الصورة لا يزال خيارًا.



إخفاء التواريخ

إذا كنت تفضل عدم تذكيرك بفترة زمنية محددة، فيمكنك أيضًا إخفاء التواريخ. انقر فوق إضافة التواريخ، ولن تعرض صور جوجل أي ذكريات أو إبداعات أخرى في هذا الإطار الزمني. يمكنك اختيار تواريخ تعود إلى عام 1970.



المزيد من الخيارات

ضمن الإعدادات المتقدمة يمكنك تحديد أنواع الإبداعات التي ستراها في الذكريات، مثل الرسوم المتحركة والصور السينمائية والصور المجمعة، عن طريق التبديل بين التشغيل أو الإيقاف.



يمكنك أيضًا تخصيص المزيد من الإبداعات التي تراها Photo View - أو إيقاف تشغيلها تمامًا - من خلال النقر على الذكريات المميزة.



يمكنك ضبط ما إذا كنت ترى السنوات السابقة أو أحدث الملامح أو الذكريات ذات الطابع الخاص عند فتح صور Google.



يمنحك النقر فوق الإشعارات أيضًا التحكم في ما تتيح لك صور جوجل معرفته - مثل وقت توفر إبداعات أو ذكريات جديدة، بالإضافة إلى طباعة العروض الترويجية والاقتراحات.