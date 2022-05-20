VK الروسية تعلن عن تطبيق جديد للمراسلة بمواصفات مميزة

أعلنت شبكة "VK" الروسية عن تطبيق جديد للمراسلة لتنافس من خلاله "واتس آب" وتطبيق "مسنجر" من فيسبوك، وفقا لتقرير RT .



وأشار القائمون على الشبكة إلى أن تطبيق "VK Messenger" سيكون مستقلا عن تطبيق "VK" الأساسي، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من التواصل مع جهات الاتصال الموجودة في هواتفهم وأجهزتهم الذكية أيضا.



ويحوى التطبيق الجديد جميع الوظائف الموجودة في تطبيقات المراسلة الشهيرة، كما يمكن مستخدميه من تبادل الرسائل، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وتبادل الملفات التي تصل أحجامها إلى 2 جيجابايت.



ويمكن لمستخدمى التطبيق استعماله لإرسال الرسائل التى تحتوى على تسجيلات صوتية أيضا، أو استخدامه لإرسال الموقع الجغرافى لجهات الاتصال الخاصة بهم، أو حتى لتحويل الأموال.



ويوفر هذا التطبيق إمكانية التحكم بإعدادات الخصوصية فيه كإخفاء وقت آخر ظهور للمستخدم على سبيل المثال، أو تحديد عرض بيانات الحساب الإلكتروني على التطبيق، كما يمكن للمستخدم تحديد الخلفيات وأحجام الخطوط في كل نافذة مراسلة له مع جهات الاتصال، ومن الممكن تحميل VK Messenger الجديد من متجرى Google Play و App Store الإلكترونيين.

