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تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد الفايد في مخيم جنين

21 آيار / مايو 2022 12:37

الشهيد
الشهيد

جنين – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى أمجد الفايد (17 عامًا) من مخيم جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقت نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن ينطلق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء.

وردد المشاركون في التشيع هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وعم الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين ومخيمها، اليوم، حدادًا على روح الشهيد الفايد، واستنكارا لعدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها.

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