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الاحتلال يعتزم النطق بالحكم ضد أسرى "نفق الحرية" غداً

21 آيار / مايو 2022 02:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت هيئة شؤون الأسرى، أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة النطق بـ(الحكم) بحق أسرى "نفق الحرية" والأسرى المساعدين لهم، يوم غدٍ الأحد في (محكمة) الناصرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة في بيان مقتضب لها اليوم السبت، بأنه سيتم عقد جلسة النطق بـ(الحكم) بحق أسرى "نفق الحرية" ومساعديهم الساعة الحادية عشر ونصف الساعة.

وكان الأسرى الفلسطينيين "محمد ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري وزكريا زبيدي"، نجحوا فجر يوم (6 سبتمبر 2021)، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلسطينية أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقال بلسان المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

وفي سياق متصل، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

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