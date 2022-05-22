النخالة: معركة سيف القدس محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا

بيروت - الرأي

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن معركة سيف القدس كانت محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني ومسيرته نحو القدس.

وقال النخالة في كلمته خلال المؤتمر الوطني بمدينة غزة في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، إن الهجمة الصهيونية ما زالت في ذروتها تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المقاومة ملتزمة بأمانة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: "واهم مَن يظن أن مقاومة شعبنا يمكن أن تقف عندما يتعرض المسجد الأقصى للتهويد، فهؤلاء لا يفهمون بواعث المقاومة"، مشيرا إلى أن الظروف المحيطة بنا اليوم تضع شعبنا وجها لوجه في مواجهة العدوان الصهيوني.

وتابع: "تزداد مسؤولية المقاومة في الدفاع عن المسجد الأقصى يوما بعد يوم، وعلينا أن نكون في كامل جهوزيتنا واستعدادنا للقيام بواجباتنا".

وشدد النخالة على أنه بإمكان المقاومة فتح المزيد من الثغرات في جبهة الاحتلال الإسرائيلي حتى يرحل عن بلادنا، منوها إلى "الاحتلال يحاول تشتيت وحدتنا؛ وعلينا أن نفشل مخططاته".

وأكد أن وحدة شعبنا في أماكن وجوده واجبة لحماية المقاومة واستمرارها، مشددا على أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ضرورة لا يمكن التفريط بها، ويجب الدفع لتعزيز محور القدس حتى النصر.