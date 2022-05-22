ازدحام مفترق الشجاعية.. أزمة حياتية تنتظر حلولاً عاجلة

غزة – خاص الرأي:

"لو مشيتها مشي كان أسرع!".. عبارة بالعامية يرددها كل من يمر راكباً بأي وسيلة مواصلات من مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة على مدار السنوات الماضية، حيث لا تجد مواطناً لم يعاني مما يشهده ذلك المكان من ازدحام مروري خاصة أوقات الذروة والمناسبات.

الكثيرون وصفوا ما يحدث في ذلك المفترق من ازدحام بما تعاني منه الهند التي تصنف في المرتبة الأولى عالمياً في الازدحامات المرورية واستهلاك الوقت خلال التنقل، وهو ما يُجسده مشهد تراكم السيارات في طوابير تصل لعشرات بل مئات الأمتار!

مدير وحدة التخطيط في بلدية غزة المهندس ماهر سالم، أكد أن الخبراء والاستشاريين المَحليين والدوليين الذين اطلعوا على ما يحدث في المفترق أجمعوا على ضرورة تطوير المكان ومعالجة تلك الظاهرة المزعجة، حيث بدأت الجهود الحكومية لتوفير تمويل للمشروع.

وأوضح "سالم" في حديثه لوكالة الرأي، أن التوصيات بشأن تطوير المفترق تؤكد الحاجة إلى توسيع شارع صلاح الدين، ابتداءً من مسجد ابن مروان شمالاً وحتى نهاية المتنزه جنوباً ليصبح عرضه 40 متراً، مبيناً أن عرض الشارع حالياً يبلغ 20 متراً فقط.

وتنص خطة التطوير المقترحة على توسيع الشارع بأخذ مساحة 20 متر على طول المقبرة الملاصقة للشارع شمالاً ونفس تلك المسافة على طول المتنزه الذي يلاصقه جنوباً، ما يتيح الوصول للعرض اللازم لعمل أكثر من مسلك لوسائل النقل وتخفيف الازدحام.

دراسات ميدانية

وأفاد المهندس ماهر بأن اللجنة رفعت تقريرها الشامل عن الخطة من أجل اعتمادها للتنفيذ في ظل وجود التمويل المصري لإنجاز مشروع إنشاء "جسر أو كُبري" في ذلك المفترق".

ولفت "سالم" إلى أن البلدية وبالتعاون مع المرور والجهات الحكومية كانت قد حاولت حل أزمة الازدحام دون اللجوء إلى إنشاء الجسر، من خلال عدة طرق إلا أنها لم تنجح، حيث أثبتت الدراسات الميدانية أنه لا حل إلا بتوسعة شارع صلاح الدين وإقامة مشروع فريد.

وأضاف "هناك دارسة ميدانية أجرتها المرور حول عمليات تنزيل الركاب وتحميلهم في المفترق، حيث خرجت بأرقام عالية جداً تحتاج إلى تدخل سريع عبر إنشاء جسر سيكون ارتفاعه الأقصى 5.5 متر وينخفض بشكر تدريجي من الأطراف الشمالية والجنوبية".

ومن المقرر وفق خطة التطوير أن تستخدم فوق الجسر وعلى جوانبه في الأعلى حواجز لحجب الرؤية بشكل كامل عن منازل المواطنين، وهو أمر دارج وتتم مشاهدته مُطبقاً في العديد من الدول خاصة مصر لمن زارها وصعد الجسور المنتشرة فيها.

وكانت وزارة الحكم المحلي قد ناقشت مشروع تطوير مفترق الشجاعية خلال ورشة عمل مع نقابة المهندسين "فرع غزة"، وكشفت أن الجسر المراد إنشاؤه في المكان سيبلغ طوله 500 متر بعرض 14.8 متراً، وهما سيحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية.