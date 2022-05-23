ناسا تطرح مسابقة تقنية لإنشاء واقع افتراضي لرواد الفضاء بالمريخ

تتحدى وكالة الفضاء الدولية ناسا المطورين لإنشاء بيئة واقع افتراضي للمساعدة في تدريب رواد الفضاء على مهمات المريخ، وتقدم جوائز بقيمة 70 ألف دولار.

وطرحت وكالة الفضاء الأمريكية نداء من أجل "بيئة بحث وتطوير واختبار واقع افتراضي جديدة للمساعدة في الاستعداد للتجارب والمواقف التي ستواجهها على كوكب المريخ"، وأضافت ناسا: "الهدف هو خلق تجربة غامرة وجذابة وواقعية".

عقد المسؤولون شراكة مع مطور محاكاة الواقع الافتراضي Buendea وصانع Fortnite Epic Games من أجل المخطط.

وأكملت كلتا الشركتين بالفعل نسخة افتراضية من المريخ جزئيا، ويتم تطوير عالم "نظام دعم العمليات" الافتراضي على Epic Games 'Unreal Engine 5، وهو عبارة عن منصة تستخدمها الشركات لاستضافة التجارب التفاعلية وبيئات الواقع الافتراضي.

وقدم البرنامج ظروف واقعية لجاذبية الكوكب الأحمر وطقسه و 154 ميلا مربعا من التضاريس، ويحتوي على أيام مريخية كاملة مع انتقال درجات اللون البرتقالي في النهار إلى اللون الأزرق في الليل.

وطلب من المطورين عرض التصاميم في خمس فئات: البحث العلمي، والاستكشاف، وإنشاء المعسكرات، والصيانة،وإذهال العقول.

ويحصل الفائز الإجمالي في كل فئة بـ 6000 دولار (4800 جنيه إسترليني)، مع توزيع مجموع الرهان البالغ 70 ألف دولار على 20 جائزة فردية، وتنتهي المسابقة في 26 يوليو.

قال المنظمون: "إننا نسعى إلى مطورين لإنشاء بيئة بحث وتطوير واختبار واقع افتراضي (XR) جديدة للمساعدة في الاستعداد للتجارب والمواقف التي ستتم مواجهتها على كوكب المريخ".

المصدر: ديلي ميل