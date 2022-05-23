الامتحانات المدرسية.. حالة طوارئ في بيوت غزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

الكثير من التوتر والعصبية تعيشه الأمهات مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للطلبة في قطاع غزة، وتسود حالة من الطوارئ والاستنفار في المنزل، جراء الضغوطات الناتجة عن المجهود الزائد أثناء التدريس، وهو ما يشكل فترة صعبة للأمهات والأبناء على حد سواء.

وفي الوقت الذي تبذل فيه الأمهات مجهوداً كبيراً وجباراً في التدريس، يلجأن أحياناً الى الدروس الخصوصية، حيث يتسارع العديد من الطلبة إلى المراكز للحصول على الملازم المصورة والمراجعات النهائية في بعض المواد أو جميعها، بالإضافة للبحث عن نماذج الامتحانات السابقة للاستفادة منها.

قلق وعصبية مفرطة

وتقول ربة المنزل هبة خالد:" إن فترة الامتحانات تسبب لها هاجساً ومزيداً من القلق والتوتر والعصبية المفرطة، خاصة أن أيام الامتحانات تكون متتالية، وهي نهاية عام حافل بالتعب والدراسة"، معربة عن أملها في أن يوفق الله جميع الطلبة في دراستهم، وأن يحالفهم التفوق والنجاح.

وتشاطرها الرأي رانية حنيدق في أن فترة الامتحانات أكثر فترة صعبة تمر بها الأمهات والطلبة، حيث يتحول المنزل إلى أشبه بحالة طوارئ قصوى، ما بين قلق وتوتر، موضحة أن لديها طفلين يدرسان في المرحلة الابتدائية، وأنهما يأخذان جل جهدها في المذاكرة ومراجعة الدروس السابقة.

استنفار وطوارئ

من جهته يقول المعلم مؤمن مشتهى في حديثه لـ"الرأي":" إن التوتر والقلق الناتج عن الامتحانات يختلف من مرحلة لأخرى، ومن طالب لآخر، كذلك بالنسبة لأولياء الأمور، حيث يزداد القلق عند قرب الامتحانات فتعلن حالة الطوارئ بالبيت".

ويؤكد مشتهى أن هذا أمر طبيعي، خاصة أن ولي الأمر يكون حريصاً على تفوق ابنه، والحصول على أعلى الدرجات، ولكن يجب أن يكون التوتر بالمعقول، وأن يكون منطقياً بمعنى ألا نزيد من حدة التوتر، وينعكس بالسلب على نفسية الطالب وعلى أدائه، مشيراً إلى أنه ينبغي توفير جو هادئ للطالب، وأن يطلع ولي الأمر على توجيهات وتعليمات الخبراء التربويين في هذا المجال، من أجل الخروج من هذه المرحلة بأمان.

دور الأسرة

بدوره، يقول الأخصائي النفسي والتربوي زهير ملاخة:" إن قلق الامتحانات أمر طبيعي لدى الطالب وأسرته، وهذا القلق الذي يوصف بمشاعر من التوتر، أو بعض الاضطرابات التي تصيبه، وحدوثها يدفع الطالب والأسرة لمزيد من الحرص والاجتهاد، والتعلم لرفع مستوى تقييم التحصيل الدراسي لديه".

لكن المشكلة والحديث لملاخة، تكمن إذا زاد الأمر عن حده، وأثر ذلك على صفاء الذهن والذاكرة والاتزان الانفعالي، والسلامة النفسية والجسدية مما يسبب حالة من الارباك أو الخوف والتوتر الشديدين.

ويضيف في حديث لـ"الرأي":" هذا يعني أنه ينبغي على الطالب التركيز بأمور مهمة، منها المذاكرة اليومية وعدم التسويف، المراجعة ومعرفة طرق وأساليب المذاكرة السليمة الصحيحة ومهارات التلخيص، وترتيب المعلومات وإدخالها بطريقة سليمة لاسترجاعها واستذكارها بطريقة سهلة".

ووفق ما ذكره فإنه من المهم التخطيط والترتيب للوقت والمواد الدراسية، وضمان السلامة النفسية من خلال توفير الأجواء المناسبة وتجنب المعكرات، والسلامة الجسدية من حيث تناول الأطعمة الصحية، وأوقات النوم الكافية، واختيار أوقات للمذاكرة يكون فيها الجسد والذهن يقظان.

"وللأسرة واجبات ينبغي الاهتمام بها لتوفير أجواء دراسية مناسبة للطالب، ومنها تجنب الضوضاء، وعدم إحداث حالة من الارباك والتوتر، وتوفير الطمأنينة، والتحفيز الايجابي من حيث العبادات والدعاء"، يقول ملاخة.

تأثير جسدي وسلوكي

الأخصائية الاجتماعية سلوى عابد تحذر من أن القلق المفرط جراء الامتحانات قد يؤثر سلباً على الطالب من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.

وتؤكد عابد في حديثها لـ"الرأي"، أن العديد من الأعراض الجسدية يصاب بها الطلبة، مثل الارتعاش والرجفة وضيق التنفس، وسرعة ضربات القلب وأوجاع بالمعدة والصداع، أما من الناحية المعرفية السلوكية نجد الطالب الذي يعاني من قلق الامتحان يتغيب عن المدرسة بشكل متكرر قبل فترة وجيزة من الاختبارات.

ومن أجل تخفيف حدة قلق الامتحان، ترى أنه من الضروري أن يقوم الطالب في وقت فراغه بنشاط محبب إليه، وأن يستخدم العبارات الايجابية نحو الذات، وأن يأخذ قسطاً وافراً من الراحة، ويحاول تقسيم المادة الدراسية لأجزاء لتسهيل دراستها، بالإضافة لتقوية الروابط الايمانية، والمحافظة على الصلاة والأذكار.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، قد شرعت في تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى الحادي عشر.

وحسب الوزارة فإن الامتحانات تسير بشكل منتظم، موضحة أنها من المنهاج ووُضعت وفق جدول مواصفات يراعي الفروق الفردية.

وبينت أن الامتحانات إحدى الأدوات المهمة لقياس تحصيل الطلبة وتطوير العملية التعليمية، متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلبة.

وقدّمت الوزارة الشكر والتقدير لموظفي التعليم، وجميع الطواقم التدريسية والطلبة وأولياء الأمور على جهودهم في انتظام ومساندة العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، عن جدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، للصفوف من الخامس حتى الفصل التاسع، والتي ستكون بدايتها في 24/5/2022.