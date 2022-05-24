الشاباك: اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات واستهداف بن غفير

القدس المحتلة - الرأي

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال خلية من حركة حماس شرق القدس المحتلة خططت لتنفيذ سلسلة هجمات بنيها استهداف عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

وبحسب بيان جهاز الشاباك، فإن الخلية تم كشفها في أوائل أبريل/نيسان الماضي، وهي من سكان شرقي القدس، وخططت لتنفيذ عمليات إطلاق نار بطرق مختلفة، وإنتاج عبوات ناسفة، وخطف جنود، وتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة على القطار الخفيف بالقدس.

وادعى الشاباك، إن الخلية عملت بقيادة رشيد الرشق من أبرز نشطاء حماس في البلدة القديمة بالقدس، برفقة منصور الصفدي من بلدة أبو طور، وخططوا للاختباء في الخليل أو جنين بعد تنفيذ العمليات.

وأشار إلى أنه تم ضبط الطائرة المسيرة التي كانت معدة للهجوم على القطار الخفيف، وأموال ومعدات تنظيمية لحماس، وفق قوله.

وذكر الشاباك، أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين.