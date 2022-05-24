موعد مباراة ليفربول ضد الريال فى نهائى دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.

موعد مباراة ليفربول ضد الريال



ويلتقي ليفربول ضد الريال وجها لوجه من جديد في المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "دو فرانس" فى العاصمة الفرنسية باريس، فى التاسعة مساء السبت 28 مايو الجارى.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد



ومن المقرر أن تذاع قمة ليفربول ضد الريال على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 1 English

مباراة ريال مدريد وليفربول



كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سانت بطرسبورج الروسية بعد حرب روسيا وأوكرانيا، ليقرر إسناد مهمة تنظيم المباراة النهائية إلى فرنسا على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

ليفربول ضد الريال



وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

وجاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب "حديقة الأمراء"، ثم تكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصرى محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكى باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.