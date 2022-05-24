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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة عمل نسخة احتياطية من محادثات واتس آب والصور والفيديو على iOS

24 آيار / مايو 2022 10:19

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يعد واتس آب هو طريقة اتصال أساسية للعديد من المستخدمين، ليس فقط الرسائل، بل يشارك المستخدمون الصور ومقاطع الفيديو عبر واتس آب، حيث يمكن أن يساعدك النسخ الاحتياطي المنتظم لتطبيق واتس آب في تجنب فقدان المحادثات السابقة.
 
ويمكن لمستخدمي Apple iPhone حفظ محادثاتهم على واتس آب والصور ومقاطع الفيديو على iCloud، وفيما  نقدم لك هنا دليلًا تفصيليًا حول كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات واتس آب على iOS.
 
لكن قبل المتابعة، يجب على المستخدمين تلبية بعض المتطلبات الأساسية التي تشمل:
 
- يجب أن تقوم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الذي تستخدمه للوصول إلى iCloud.
 
- يجب أن يكون لديك iOS 10 أو أحدث ويجب تشغيل iCloud Drive.
 
- يجب أن تكون هناك مساحة خالية كافية على كل من iCloud و iPhone. 
 
- يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 2.05 ضعف المساحة المتوفرة في حساب iCloud الخاص بك وعلى هاتفك عن الحجم الفعلي لنسختك الاحتياطية.


فيما يلي الخطوات:

1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز iPhone الخاص بك.
 
2. انتقل إلى الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك وانقر على الدردشات.
 
3. هنا ، انقر فوق Chat Backup.
 
4. اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.
 
5. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي التلقائي على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري حسب اختيارهم.
 

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