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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

اكتشاف إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية

24 آيار / مايو 2022 10:24

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اكتشف علماء ألمان إنزيما عالي الكفاءة يعمل على تحليل مادة البولي إيثيلين تيرفثالات في وقت قياسى، وفقا لتقرير RT . 
 
وأشاد اللعلماء بالاكتشاف باعتباره عامل تغيير للمعلومات التي تفيد باستغراق تحلل البلاستيك لمئات السنين، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الكارثية للتلوث البلاستيكى فى جميع أنحاء العالم.
 
وأخذ العلماء من جامعة لايبزيغ الإنزيم إلى معملهم، ووجدوا أن الإنزيم كان قادرا على تحليل البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET) بنسبة 90٪ في أقل من 16 ساعة.
 
والجدير بالذكر أن هذا ليس أول إنزيم بلاستيكي يتم اكتشافه، ففي عام 2016 تم العثور على إنزيم PET-guzzling يسمى LLC في مصنع إعادة التدوير في اليابان، لكن العلماء الألمان وجدوا أن PHL7 المكتشف حديثا أسرع مرتين على الأقل من LLC.
 
وقال عالم الأحياء الدقيقة وولفجانج زيمرمان من جامعة لايبزيغ في ألمانيا: "يمكن للإنزيم المكتشف في لايبزيغ أن يقدم مساهمة مهمة في إنشاء عمليات إعادة تدوير بلاستيكية بديلة موفرة للطاقة".
 
وأضاف زيمرمان: "لقد ثبت أن المحفز الحيوي الذي تم تطويره الآن في لايبزيغ فعال للغاية في التحلل السريع لتعبئة أغذية PET المستخدمة ومناسب للاستخدام في عملية إعادة التدوير الصديقة للبيئة حيث يمكن إنتاج بلاستيك جديد من منتجات التحلل."
 
ووجد العلماء أن PHL7 لا يتطلب حتى أي معالجة مسبقة لتحلل البلاستيك، سوف "يأكل" البلاستيك دون طحن أو ذوبان.
 
 

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