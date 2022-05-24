آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/22).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.