كيفية إيقاف الوضع المظلم فى صفحات بحث جوجل

يحتوي بحث جوجل على وضع مظلم يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين من خلال تعتيم الخلفية وتقليل التباين مع محيطك، وإذا لم تكن بحاجة إلى هذا الوضع أو تريده، فمن السهل إيقاف تشغيل الوضع المظلم لجوجل على مستعرض ويب سطح المكتب ومتصفح جهازك المحمول، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إيقاف تشغيل الوضع المظلم لبحث جوجل على سطح المكتب

1. افتح جوجل في متصفح الويب الخاص بك.



2. في الجزء السفلي الأيسر من صفحة الويب، اضغط فوق إعدادات.



3. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق "سمة داكنة": تشغيل لتعطيل الوضع الداكن بسرعة، ومن نفس القائمة المنسدلة، يمكنك أيضًا تحديد إعدادات البحث لمزيد من التخصيص.



4. في صفحة إعدادات البحث، اضغط فوق المظهر في جزء التنقل على اليسار.



5. اضغط فوق وضع فاتح لتعطيل الوضع المظلم، وبالإضافة إلى السمة الفاتحة والسمات الداكنة، يمكنك اختيار الجهاز الافتراضي، وفي هذه الحالة، ستتبع جوجل إعدادات المظهر المظلم التي يستخدمها جهازك.



6. اضغط فوق حفظ وسوف تخبرك النافذة المنبثقة أنه تم حفظ تفضيلاتك، واضغط فوق موافق.

كيفية إيقاف تشغيل الوضع المظلم لبحث جوجل على الهاتف المحمول

يختلف إيقاف تشغيل الوضع المظلم لجوجل في متصفح هاتفك المحمول قليلاً عنه على سطح المكتب.



1. افتح جوجل في متصفح الويب بجهازك المحمول.



2. في الجزء العلوي الأيسر، اضغط فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر ثم اضغط فوق "سمة داكنة": تشغيل لتعطيل الوضع المظلم، ومن نفس القائمة المنسدلة، يمكنك أيضًا الضغط فوق الإعدادات لمزيد من التخصيص.



3. في صفحة إعدادات البحث، في قسم المظهر، اضغط فوق سمة خفيفة لتعطيل الوضع الداكن، ويمكنك أيضًا تحديد الجهاز الافتراضي لمطابقة الوضع المظلم الذي يستخدمه جهازك.



4. في الجزء السفلي من الصفحة، اضغط فوق حفظ.