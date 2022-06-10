ميتا توقف تطوير ساعتها الذكية المزودة بكاميرتين

أوقفت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، تطوير ساعة ذكية مزودة بكاميرا مزدوجة وتعمل بدلاً من ذلك على أجهزة أخرى للمعصم، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج، وتم تصميم الجهاز، الذي ظل قيد التطوير لمدة عامين على الأقل، ليشمل العديد من الميزات الشائعة في الساعات الذكية الأخرى، بما في ذلك تتبع النشاط وتشغيل الموسيقى والمراسلة.



ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، يشتمل النموذج الأولي للجهاز الذي تم إيقافه الآن على كاميرات مزدوجة، وهو ما يميزه عن رواد السوق مثل Apple Watch.



ولا تحتوي معظم الساعات الذكية، بما في ذلك Apple Watch، حاليًا على كاميرات، ونتيجة لذلك كانت الشركة تأمل أن يكون وجود كاميرتين ميزة تميز جهازها القابل للارتداء في السوق التنافسية.



وكانت إحدى الكاميرات موجودة أسفل الشاشة، والأخرى على الجانب الخلفي مقابل معصم مرتديها. وتم تصميم الكاميرا الثانية بحيث يمكن للمستخدمين إزالة وجه الساعة من الحزام لالتقاط الصور بسرعة.



ولكن وجود الكاميرا تسبب في مشاكل مع ميزة أخرى لترجمة الإشارات العصبية من الرسغ إلى أوامر رقمية. وكانت مسألة امتلاك هذه القدرة التقنية، المعروفة باسم التخطيط الكهربي للعضلات، تمثل أولوية قصوى لشركة ميتا.



وروجت ميتا لفوائد التخطيط الكهربائي للعضلات كطريقة لاستخدام يد الشخص كمتحكم بالأجهزة الأخرى، بما في ذلك تلك الموجهة نحو الميتافيرس.



وقالت الشركة في تدوينة نشرت في وقت سابق من هذا العام: يتعلق الأمر بفك تشفير تلك الإشارات عند الرسغ وترجمتها إلى أوامر رقمية لجهازك.



وناقش المسؤولون التنفيذيون في الشركة إمكانات الساعات الذكية كجزء من رؤيتها لما يسمى الميتافيرس. ويمكن استخدام المستشعرات الموجودة داخل أجهزة المعصم لمساعدة الأشخاص في التحكم بصورتهم الرمزية، أو التفاعل مع ما يلاحظونه من خلال نظارة الواقع المعزز، على سبيل المثال.



وبالرغم من توقف الجهاز المزود بكاميرا مزدوجة. ولكن لا تزال ميتا تطور العديد من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء عبر المعصم.

ميتا لا تزال تعمل بنشاط على بناء أجهزة أخرى للمعصم

تم إخبار الموظفين الذين يطورون الساعة، التي تحمل الاسم الرمزي ميلان، هذا الأسبوع أن الجهاز لم يعد في طريقه للإنتاج. وكان من المقرر إطلاقها في ربيع عام 2023 بسعر 350 دولار.



ومن المحتمل أيضًا أن يكون لخفض الإنفاق دور في قرار الشركة بوقف تطوير الساعة. وقال المسؤولون التنفيذيون في ميتا في شهر أبريل: من المقرر خفض النفقات السنوية للشركة بمقدار 3 مليارات دولار هذا العام بالنظر إلى تباطؤ الأعمال على نطاق أوسع.



وقد أثر ذلك أيضًا في التوظيف ضمن الشركة، حيث تم إيقاف أو إبطاء شغل بعض المناصب الإدارية في الأشهر الأخيرة. وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للمستثمرين في ذلك الوقت: يعني خفض التكاليف إعطاء الأولوية لبعض المشاريع والجهود على غيرها.



ومن المحتمل أن تظهر بعض الميزات التي تم تطويرها للساعة ذات الكاميرا المزدوجة في المنتجات المستقبلية. ويحتوي النموذج الأولي للجهاز على الميزات التالية:



وجه ساعة قابل للإزالة بهيكل خارجي ذهبي اللون.



يحتوي الهيكل الخارجي على زرين على الجانب، أحدهما طويل وآخر دائري صغير.



كاميرا بدقة 5 ميجابكسل في مقدمة واجهة الساعة وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في الجانب الخلفي للساعة.



اتصال الشبكة اللاسلكية و GPS والاتصال الخلوي عبر eSIM.



تطبيقات واتساب وقصص إنستاجرام وسبوتيفاي وتتبع النشاط اليومي والتدريبات ومعرض الصور ومراقبة معدل ضربات القلب والتقويم والإعدادات والتنفس.



18 ساعة من عمر البطارية.



وتشتمل الساعة أيضًا على مركز للتنبيهات وشاشة قفل، ولا يحتوي الجهاز على متجر تطبيقات مدمج. ويعمل المستخدمون بدلاً من ذلك على إدارة التطبيقات والميزات من حساباتهم عبر فيسبوك.



وكان بإمكان مرتديها أيضًا نشر تفاصيل أنشطة اللياقة البدنية أو الإنجازات الخاصة به مباشرة عبر فيسبوك وإنستاجرام من الجهاز.



وظهرت صورة النموذج الأولي لأول مرة داخل تطبيق ميتا لإدارة نظارات Ray-Ban Stories الذكية. وتم تطوير ساعة ميلانو الذكية من قبل قسم مختبرات الواقع.



