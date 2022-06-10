تويتر تختبر تذكيرات التسوق للمنتجات القادمة

تكثف شركة تويتر تركيزها على ميزات التجارة الإلكترونية من خلال ميزة جديدة للتسوق، وبدأت منصة التدوين المصغرة باختبار ميزة جديدة تسمى Product Drop من شأنها تذكير المستخدمين بالميزات القادمة التي يتم طرحها عبر المنصة.



ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تقول تويتر: يرى المشترون المهتمون عند تغريد التاجر حول إطلاق قادم زر تذكير أسفل التغريدة ويمكنهم طلب تذكيرهم بضغطة واحدة مع Product Drops.



ويتلقى المشترون المهتمون في يوم الإطلاق، أي اليوم الذي يصل فيه المنتج، إشعارًا داخل التطبيق في علامة تبويب التنبيهات قبل 15 دقيقة من وقت التسليم. ويرون عند الضغط على الإشعار زر التسوق عبر موقع الويب لشراء العنصر عبر موقع التاجر على الويب.



ولجعل التجربة الإجمالية أسرع وخالية من المتاعب للمتسوقين، فإن المنصة تعرض صفحة تفاصيل المنتج التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج.



ويتضمن ذلك السعر والصور ووصف المنتج ووسم قابل للضغط يظهر للمتسوقين ما يقوله المتسوقون الآخرون عبر تويتر عن المنتج. كما تظهر هذه الصفحة مباشرة قبل أن ينقر المتسوقون على زر تذكير لطلب تذكيرهم بالمنتج.



وتقول الشركة إن الفكرة وراء تقديم ميزة Product Drop هي أن يظل المتسوقون على اطلاع دائم بالإصدارات التي تهمهم أكثر وأن يتفاعل التجار مع المتسوقين بطرق أكثر.



وتعمل التغريدات المتعلقة بالمنتجات القادمة مثل التغريدات الأخرى عبر المنصة، ويمكن الإعجاب بها وإعادة تغريدها ووضع إشارة مرجعية عليها ومشاركتها.



وفيما يتعلق بالتوافر، فإن المنصة تقول إنها تجرّب هذه الميزة للمتسوقين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية عبر نظام التشغيل iOS.

تويتر تختبر ميزة التسوق الجديدة Product Drops

كما دخلت الشركة في شراكة مع علامات تجارية محددة من أجل الأمر نفسه. وتشمل القائمة ديور وفوسيل × جيف ستيبل وهوم ديبوت وليغو ويونيون لوس أنجلوس.



ومن المتوقع أن تعمل الشركة على توسيع نطاق توفر هذه الميزة ليشمل المزيد من المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى المزيد من العلامات التجارية في الولايات المتحدة



يذكر أن Product Drops ليست الميزة الوحيدة التي تركز على التجارة الإلكترونية والتي كانت تويتر تختبرها في الآونة الأخيرة.



وقدمت الشركة في شهر مارس من هذا العام ميزة تسمى متاجر تويتر. وتسمح هذه الميزة للتجار باختيار مجموعة تصل إلى 50 منتجًا لعرضها على المتسوقين عبر المنصة.



كما تتضمن الميزة أيضًا زر عرض المتجر الذي ينقل المشترين المهتمين إلى متجر التاجر حتى يتمكنوا من التسوق لمنتجات متنوعة.



وتشبه Product Drops عبر تويتر الأدوات الموجودة عبر منصات أخرى مثل إنستجرام. وتعاين العلامات التجارية عبر إنستاجرام المنتجات القادمة ويمكن للعملاء إعداد تذكيرات.



ولا تركز تويتر على التجارة الإلكترونية بقدر ما تركز إنستاجرام على التجارة الإلكترونية، حيث يتم تخصيص علامة تبويب كاملة للتسوق. ولكن المتسوقين يناقشون الإصدارات المرتقبة عبر تويتر.