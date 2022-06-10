وكالة الرأي الفلسطينية "الإداريون" يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ161 وكالة الرأي الفلسطينية ليبرمان يرد على تهديدات حسن نصر الله وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 6 حوادث سير دون إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المستشار سعد و المالية يناقشان بعض القضايا الخاصة بالديوان وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يكرم المعلمتين "أبو سلمية" و"زيادة" الفائزتين بجائزة المعلم المبدع وكالة الرأي الفلسطينية تدهور الوضع الصحي للمعتقل عووادة ونقله الى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين تزور عدد من عوائل الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش دراسة مسودة استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية وكالة الرأي الفلسطينية " المجلس الاستشاري" لوزارة الزراعة يعقد أولى اجتماعاته وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر"احصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تويتر تختبر تذكيرات التسوق للمنتجات القادمة

10 حزيران / يونيو 2022 09:30

11
11

تكثف شركة تويتر تركيزها على ميزات التجارة الإلكترونية من خلال ميزة جديدة للتسوق، وبدأت منصة التدوين المصغرة باختبار ميزة جديدة تسمى Product Drop من شأنها تذكير المستخدمين بالميزات القادمة التي يتم طرحها عبر المنصة.
 
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تقول تويتر: يرى المشترون المهتمون عند تغريد التاجر حول إطلاق قادم زر تذكير أسفل التغريدة ويمكنهم طلب تذكيرهم بضغطة واحدة مع Product Drops.
 
ويتلقى المشترون المهتمون في يوم الإطلاق، أي اليوم الذي يصل فيه المنتج، إشعارًا داخل التطبيق في علامة تبويب التنبيهات قبل 15 دقيقة من وقت التسليم. ويرون عند الضغط على الإشعار زر التسوق عبر موقع الويب لشراء العنصر عبر موقع التاجر على الويب.
 
ولجعل التجربة الإجمالية أسرع وخالية من المتاعب للمتسوقين، فإن المنصة تعرض صفحة تفاصيل المنتج التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج.
 
ويتضمن ذلك السعر والصور ووصف المنتج ووسم قابل للضغط يظهر للمتسوقين ما يقوله المتسوقون الآخرون عبر تويتر عن المنتج. كما تظهر هذه الصفحة مباشرة قبل أن ينقر المتسوقون على زر تذكير لطلب تذكيرهم بالمنتج.
 
وتقول الشركة إن الفكرة وراء تقديم ميزة Product Drop هي أن يظل المتسوقون على اطلاع دائم بالإصدارات التي تهمهم أكثر وأن يتفاعل التجار مع المتسوقين بطرق أكثر.
 
وتعمل التغريدات المتعلقة بالمنتجات القادمة مثل التغريدات الأخرى عبر المنصة، ويمكن الإعجاب بها وإعادة تغريدها ووضع إشارة مرجعية عليها ومشاركتها.
 
وفيما يتعلق بالتوافر، فإن المنصة تقول إنها تجرّب هذه الميزة للمتسوقين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية عبر نظام التشغيل iOS.

تويتر تختبر ميزة التسوق الجديدة Product Drops

كما دخلت الشركة في شراكة مع علامات تجارية محددة من أجل الأمر نفسه. وتشمل القائمة ديور وفوسيل × جيف ستيبل وهوم ديبوت وليغو ويونيون لوس أنجلوس.
 
ومن المتوقع أن تعمل الشركة على توسيع نطاق توفر هذه الميزة ليشمل المزيد من المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى المزيد من العلامات التجارية في الولايات المتحدة
 
يذكر أن Product Drops ليست الميزة الوحيدة التي تركز على التجارة الإلكترونية والتي كانت تويتر تختبرها في الآونة الأخيرة.
 
وقدمت الشركة في شهر مارس من هذا العام ميزة تسمى متاجر تويتر. وتسمح هذه الميزة للتجار باختيار مجموعة تصل إلى 50 منتجًا لعرضها على المتسوقين عبر المنصة.
 
كما تتضمن الميزة أيضًا زر عرض المتجر الذي ينقل المشترين المهتمين إلى متجر التاجر حتى يتمكنوا من التسوق لمنتجات متنوعة.
 
وتشبه Product Drops عبر تويتر الأدوات الموجودة عبر منصات أخرى مثل إنستجرام. وتعاين العلامات التجارية عبر إنستاجرام المنتجات القادمة ويمكن للعملاء إعداد تذكيرات.
 
ولا تركز تويتر على التجارة الإلكترونية بقدر ما تركز إنستاجرام على التجارة الإلكترونية، حيث يتم تخصيص علامة تبويب كاملة للتسوق. ولكن المتسوقين يناقشون الإصدارات المرتقبة عبر تويتر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"الدراسات العليا" بجامعة غزة تنظم ندوة حول أخلاقيات الكتابة للعلاقات العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟