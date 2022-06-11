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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تشغيل الوضع المظلم فى متصفح كروم

11 حزيران / يونيو 2022 09:01

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يعد الوضع الداكن ، كما يوحي الاسم ، يحول الخلفية إلى اللون الداكن ويقلب الألوان التي اعتدت رؤيتها على شاشتك، وإذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في النظر إلى الشاشات، فإن الوضع المظلم أفضل لعينيك، قد تتعب عيناك من التحديق في شاشة ساطعة، كما تبين أن التعرض للضوء الأزرق يسبب تلفًا لا رجعة فيه للعين بمرور الوقت ، بالإضافة إلى اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية ونمط نومك.

تحويل الوضع المظلم على الكمبيوتر

1. انتقل إلى الإعدادات وافتح علامة التبويب التخصيصات.
2. انقر فوق علامة التبويب "اللون" من الجانب الأيسر من شاشتك.
3. حدد تفضيل اللون لـ Dark.
4. بعد تشغيل الوضع المظلم على سطح المكتب ، سيتحول الكروم تلقائيًا إلى الوضع المظلم.
 

تحويل الوضع المظلم على الموبايل

1. افتح متصفح Chrome.

2. انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
3. اذهب للاعدادات.
4. انقر فوق الموضوع.
5. حدد "المظهر الداكن".
 
يمكن للوضع الداكن أيضًا تحسين عمر البطارية في الأجهزة المحمولة المزودة بشاشات OLED من خلال تسهيل التركيز على الشاشة وقراءة النص، ويبدو أن الوضع الداكن بالنسبة لمعظم المستخدمين أكثر إشراقًا بشكل متناقض. ستتمكن من تمييز ما يحدث على الشاشة بشكل أفضل. في الوقت نفسه ، ستصدر شاشتك إضاءة أقل بشكل عام ، مما يوفر كلاً من البطارية وعينيك.
 

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