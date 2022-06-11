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كيفية تثبيت الصور ومقاطع الفيديو فى ملفك الشخصى على إنستجرام

11 حزيران / يونيو 2022 09:03

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أطلق انستجرام مؤخرًا ميزته الجديدة التي تتيح للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى ثلاث منشورات ومقاطع فيديو وReels، تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض الصور ومقاطع الفيديو وReels المفضلة لديهم في الأعلى، حيث تظل هذه المنشورات أعلى شبكة الصور حتى لو قام المستخدم بنشر مشاركات جديدة في المستقبل.
 
وتعد هذه الميزة متاحة على كل من iOS و Android، ومع ذلك ، تظل الخطوات كما هي لكل من نظامي التشغيل.
 
إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت ثلاث منشورات أعلى ملفك الشخصي ، فسيظهر مربع الحوار "تم الوصول إلى الحد الأقصى" على الشاشة والذي سيخبرك أنك وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى لعدد المنشورات ("سيؤدي تثبيت هذه المشاركة إلى استبدال أقدم منشوراتك المثبتة بريد").
 
إذا كنت ترغب في استبدال مشاركاتك المثبتة السابقة ، فانقر فوق الزر "تأكيد" في مربع الحوار Pin Limit Reached.
 
هل لاحظ أن لقطات الشاشة الملتقطة هي من تطبيق انستجرام يعمل على iOS
 
1. افتح تطبيق إنستجرام.
 
2. انتقل إلى قسم الملف الشخصي وحدد المنشور أو الفيديو أو الملف الذي تريد تثبيته.
 
3. اضغط على Pin to Your Profile.
 
4. منشورك  مثبت الآن.
 

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