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جوجل تحدث خدمة Tasks بمميزات جديدة مهمة

12 حزيران / يونيو 2022 08:46

جوجل تحدث خدمة Tasks بمميزات جديدة مهمة
جوجل تحدث خدمة Tasks بمميزات جديدة مهمة


تعد Google Tasks أداة مفيدة تساعد المستخدمين على إنشاء تذكيرات وقوائم مهام ، وقد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث خدمة Tasks الخاصة بها بميزة جديدة يمكن أن تكون مهمة جدًا لمستخدميها، حيث ستسمح هذه الميزة الجديدة المضافة في التحديث الأخير للمستخدمين بإبراز أهمية مهمة معينة عن طريق إضافة نجمة إليها.
 
ويمكن للمستخدمين "تمييز" المهام التي يعتبرونها ذات أولوية أعلى ، تمامًا مثلما يمكن لمستخدمي Gmail تمييز رسائل البريد الإلكتروني المهمة بنجمة، وأثناء الإعلان عن الميزة الجديدة ، قالت Google إن التحديث الجديد من المتوقع أن يسهل على المستخدمين تحديد أولويات مهامهم والانتقال بسرعة إلى المهام المهمة عبر مشاريعهم. 
 
وذكرت الشركة أيضًا أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي مهام Google على كل من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك ، قامت Google أيضًا بتحديث مدونة Workspace الخاصة بها للإعلان عن الميزة الجديدة وذكرت أن وظيفة مماثلة موجودة بالفعل في Drive.
 

توفير ميزة مهام Google الجديدة

بدأت Google بالفعل في طرح الميزة الجديدة ، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر 15 يومًا أو أكثر لتصل للجميع. المستخدمون الذين لا يمكنهم رؤية هذه الميزة الآن سيجدونها بحلول نهاية هذا الشهر.

تطبيقات أخرى مماثلة مع هذه الميزة

Microsoft To-Do هو أحد التطبيقات المشابهة التي تتيح للمستخدمين وضع نجمة بجانب مهمة مهمة بشكل خاص. تساعد هذه الميزة المستخدمين في العثور بسرعة على المهام الأكثر أهمية من غيرها.

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