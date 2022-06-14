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كيفية التحقق من سعة التخزين التى تستهلكها الدردشات الفردية

14 حزيران / يونيو 2022 08:53

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يعد واتس آب هو أحد منصات المراسلة الفورية والمكالمات الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا، حيث أن تطبيق المراسلة الفورية مليء بالمحادثات ومحتوى الوسائط المتعددة، وفي نفس السياق بينما تضيف القدرة على مشاركة الصور والصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والميمات إلى الراحة، فإنها تؤدي في النهاية إلى فوضى التخزين، والتي يصبح من المستحيل تقريبًا إدارتها.
 
لكن يأتي واتس آب مزودًا بأداة إدارة تخزين مدمجة تتيح للمستخدمين إدارة التخزين على عدة معلمات بما في ذلك إعادة التوجيه عدة مرات، أكبر من 5 ميجابايت والدردشة والمجموعة، لذلك، إذا كنت تتطلع إلى التحقق من المجموعة أو الدردشة التي تستهلك معظم مساحة التخزين لديك وتريد مسحها، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:
 
1. افتح واتس آب وتوجه إلى الإعدادات.
 
2. اضغط على التخزين والبيانات.
 
3. الآن، اضغط على إدارة التخزين.
 
سيؤدي هذا إلى فتح صفحة تخزين جديدة تحتوي على تفاصيل مثل مقدار مساحة التخزين التي يستهلكها واتس آب حاليًا على الهواتف الذكية.
 
4.قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الدردشات.
 
هنا، سترى جميع الدردشات والمجموعات النشطة مع مقدار مساحة التخزين التي يستهلكونها.
 
5. لحذفها، انقر فوق مجموعة أو دردشة، ثم انقر فوق تحديد الكل في الجزء العلوي الأيمن لتحديد جميع ملفات الوسائط أو اضغط لفترة طويلة وحدد الملفات واحدة تلو الأخرى.
 
بمجرد التحديد، اضغط على أيقونة الحذف في الزاوية اليمنى العليا.
 
كرر نفس الشيء مع الدردشات أو المجموعات الأخرى.
 

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