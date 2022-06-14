ميتا تواجه دعاوى قضائية بسبب خوارزميتها

تلقت Meta ثماني شكاوى مختلفة ، تم تقديمها في ولايات مختلفة ، زاعمة أن خوارزمياتها ساهمت في مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات الأكل والأرق والأفكار أو الميول الانتحارية لدى المستخدمين الأصغر سنًا ، حسبما أفادت أيت نيوز.

تزعم الشكاوى أن الوقت المفرط على Instagram و Facebook يشكل مخاطر صحية عقلية خطيرة. ادعى أحد المدعين أن Meta قد أساء تمثيل سلامة منصاتها وفائدتها وخصائصها غير المسببة للإدمان.

بدلاً من متابعة المحتوى نفسه ، تستهدف هذه الشكاوى الخوارزمية ، وقد يتسبب ذلك في أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات ، والتي تنص على أنه لا يمكن تحميل Meta المسؤولية القانونية عن المحتوى الخارجي المنشور على نظامها الأساسي ، لا توفر دفاعًا قويًا.

قضت محكمة استئناف فيدرالية العام الماضي بإمكانية تحميل شركة Snap المسؤولية عن سرعة المرشح الذي يُزعم أنه شجع القيادة المتهورة وتسبب في حادث سيارة مميت في عام 2017.

قال إريك غولدمان ، المدير المشارك لمعهد القانون عالي التقنية في جامعة سانتا كلارا: “فتح هذا الحكم الباب أمام دعاوى قضائية مثل تلك التي في ميتا”.

جادل المدعون في قضية Snap بأن مرشح السرعة لا يُعتبر محتوى تابعًا لجهة خارجية ، بل كان اختيارًا للتصميم من قِبل Snap نفسها.

نظرًا لأن المحكمة قضت بأن Snape غير محمي بموجب المادة 230 في هذه الحالة ، فإن آخرين يحاولون بالمثل الالتفاف على القانون.

لكن جولدمان جادل بأن محاكمة سناب والقضايا المرفوعة ضد ميتا مختلفتان نوعيا ، لأن الخوارزمية والمحتوى الذي تخدمه متماثلان.

وقال “هذه الفكرة القائلة بأنه يمكننا التمييز بين الخوارزميات الخطيرة والعوامل الخارجية الخطيرة من خلال الخوارزمية هي في رأيي مجرد أمنيات”. توجه الخوارزمية الأشخاص لعرض المحتوى فقط. المحتوى هو المشكلة.

وأشار جولدمان أيضًا إلى أن الدعاوى القضائية ضد ميتا قد نشأت على أمل أن يرفع أحد القضاة الثمانية المشرفين على القضايا ضد الشركة. ولكن ما سيحدث على الأرجح إذا حكم أحد القضاة لصالح Meta هو أن يفعل الآخرون الشيء نفسه.

هل يمكن مقاضاة ميتا لخوارزمية؟

بغض النظر عن القسم 230 ، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست بعيدة عن مشكلة إدمان المنصة.

يمنح مشروع قانون أقرته كاليفورنيا في أواخر مايو الآباء الحق في مساءلة منصات التواصل الاجتماعي إذا أصبح أطفالهم مدمنين.

يحقق المدعون أيضًا في منصات مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، وبدأ تحالف بقيادة المدعين العامين من عدة ولايات في نوفمبر بالتحقيق في Instagram لمعرفة كيف يحافظ على مشاركة الشباب ، ووسعت المجموعة تحقيقاتها لتشمل TikTok في مارس.

وأدلت فرانسيس هوغين أيضًا بشهادتها أمام الكونجرس العام الماضي ، قائلة إن ميتا لم تتحدث بصراحة عن تأثيرات إنستغرام على الشباب.

وأظهر التحقيق الداخلي أن التطبيق أدى إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية للفتيات المراهقات على وجه الخصوص.

قال جيم ستاير ، الرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media: “تتضمن المنصات تصميمًا مثيرًا للإدمان وميزات وتضخيمًا خوارزميًا للمحتوى المزعج”. هذه بعض التكتيكات على منصات الوسائط الاجتماعية مثل استخدام META.

وسط ضغوط عامة ، يبدو أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تظهر علامات على الرغبة في الحد من إدمان المستخدمين.

وأعلن Tik Tok مؤخرًا عن إدخال المزيد من عناصر التحكم في وقت الشاشة ، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على الحد من مقدار الوقت الذي يقضونه في التمرير.

نفذ Instagram حدودًا زمنية يومية مماثلة ، لكنه تراجع عن قدرة مستخدمي الهاتف المحمول على تعيين تذكير بحد زمني يومي أقل من 30 دقيقة.

تبدو هذه التحركات مفيدة ، ولكن من السهل فرض حدود زمنية مثل هذه ، وقد تكون مجرد وسيلة لهذه الشركات لحفظ ماء الوجه ، لأنها تريد من المستخدمين الاستمرار في استخدام النظام الأساسي بنشاط لأطول فترة ممكنة.

يمكن للكونغرس أو المحكمة العليا التدخل لتعديل أو توضيح المادة 230 إذا استمرت الدول في إصدار قوانين لمساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى المنشور على منصاتها ، مما قد يغير تمامًا الطريقة التي تعمل بها شركات التواصل الاجتماعي.الشبكات الاجتماعية.