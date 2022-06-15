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بعد 27 عاما من إطلاقه

مايكروسوفت توقف التعامل بمتصفح الويب الخاص بها غداً

15 حزيران / يونيو 2022 08:17

مايكروسوفت توقف التعامل بمتصفح الويب الخاص بها غدا
مايكروسوفت توقف التعامل بمتصفح الويب الخاص بها غدا

قررت مايكروسوفت توقف التعامل بمتصفح الويب القديم Internet Explorer للتقاعد إلى الأبد بداية من الغد، وابتعد عملاق التكنولوجيا تدريجياً عن البرامج القديمة بعد 27 عامًا على الساحة، حيث بدأ من جديد مع متصفح Edge في عام 2015 ليتزامن مع إطلاق نظام التشغيل Windows 10.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم الحفاظ على دعم الإصدار الأخير Internet Explorer 11، على الرغم من انتقال معظم الأشخاص بالفعل إلى مكان آخر، ومن خلال إنهاء الدعم، يعني هذا أنه لن يتم طرح تحديثات الأمان المهمة وإصلاحات الأخطاء بعد الآن. ووفقًا لـ Statcounter لا يزال 0.45% فقط من مستخدمي الإنترنت يستخدمون متصفح Internet Explorer.

وفي منشور مدونة يشرح القرار العام الماضي كتب شون ليندرساي، مدير برنامج مجموعة الشركاء لـ Microsoft Edge: "على مدار العام الماضي ربما لاحظت تحركنا بعيدًا عن دعم Internet Explorer (IE)، مثل الإعلان عن نهاية دعم IE بواسطة خدمات Microsoft 365 عبر الإنترنت".

وأضاف: "اليوم، نحن في المرحلة التالية من تلك الرحلة: نعلن أن مستقبل Internet Explorer على Windows 10 سيكون في Microsoft Edge".

وأوضح ليندرساى: "Microsoft Edge ليس فقط تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وحداثة من Internet Explorer، ولكنه قادر أيضًا على معالجة أحد الشواغل الرئيسية: التوافق مع مواقع الويب والتطبيقات القديمة".

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