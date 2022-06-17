كيفية إخفاء رقم هاتفك خلال الاتصال وظهور كلمة "Private"



عندما تجري مكالمة هاتفية فإنك تكشف عن هويتك، أو على الأقل اسمك ورقم هاتفك، ولكن قد تحتاج إلى إخفاء رقم هاتفك أحيانا، فهناك بالتأكيد أوقات تريد فيها الاتصال بشكل خاص، وإخفاء معرف المتصل الخاص بك في هذه العملية، وهناك عدة طرق لحظر رقم هاتفك عند إجراء مكالمة، والتى نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إخفاء رقم هاتفك بشكل افتراضى على آيفون

إذا كان لديك جهاز آيفون، فيمكنك تكوين تطبيق الهاتف لإرسال المكالمات دائمًا بشكل خاص، وحظر معرف المتصل الخاص بك.

1. ابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق الهاتف.

2. اضغط فوق إظهار معرف المتصل الخاص بي.

3. قم بإيقاف تشغيل إظهار معرف المتصل الخاص بي عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.

كيفية إخفاء رقم هاتفك بشكل افتراضى على أندرويد

يمكنك أيضًا إخفاء رقم هاتفك إذا كان لديك هاتف أندرويد، قد تختلف الخطوات الدقيقة اختلافًا بسيطا اعتمادًا على إصدار أندرويد والهاتف الذي لديك، ولكن بشكل عام يجب أن تكون قادرًا على العثور عليه بهذه الطريقة.

1. ابدأ تشغيل تطبيق الهاتف.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث ثم اضغط فوق "إعدادات".

3. اضغط على المكالمات ثم اضغط على إعدادات إضافية.

4. قم بإيقاف تشغيل معرف المتصل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.