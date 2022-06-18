كيفية حذف الصور من هاتف آيفون مع الاحتفاظ بها فى iCloud

يسمح لك iCloud من أبل بمشاركة الصور عبر الأجهزة، مع منحك أيضًا نسخة احتياطية تلقائية في حالة حدوث شيء ما لجهاز آيفون، ومع ذلك، فإن الاتصال بين آيفون و iCloud يعني أنه إذا قمت بحذف صورة على جهاز آيفون، فسيتم حذفها أيضًا من iCloud.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، هناك بعض الحلول التي تسمح لك بحذف الصور من جهاز آيفون مع الاحتفاظ بها في السحابة إلى الأبد.

كيفية حذف الصور من جهاز آيفون دون حذفها من iCloud

أسهل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة إيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي على iCloud.

قم بإيقاف تشغيل مشاركة الصور على iCloud

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون.

2. اضغط على اسمك (معرف Apple).

3. اضغط على iCloud.

4. اضغط على الصور.

5. اضغط على مفتاح التبديل بجوار iCloud Photos لإيقاف تشغيله (سيتحول من اللون الأخضر إلى الرمادي).

6. إذا تم تمكين Optimize iPhone Storage، فسترى خيارًا يسألك عما إذا كنت تريد نقل نسخة من مجلد صور iCloud إلى هاتفك.

يمكنك اختيار إما إزالة من أيفون أو تنزيل الصور ومقاطع الفيديو، ولكن بغض النظر عما تختاره، ستظل أصول iCloud الأصلية كما هي.

هناك عيب في هذه الطريقة: إذا أعدت توصيل صورك بـ iCloud، فسيتم تحديثها لمطابقة هاتفك وعمليات الحذف وكل شيء، وإذا كنت تريد نسخة احتياطية سحابية أكثر احتفاظا لصورك، فاستخدم خادمًا سحابيًا مختلفًا.